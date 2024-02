Versão em série do filme ‘Sr. e Sra. Smith’ estreia nesta sexta-feira (02); saiba onde assistir

‘Sr. e Sra. Smith’, nova série original do Prime Video, estreia nesta sexta-feira, 02. Com participação de Donald Glover e Maya Erskine, a trama narra a história de assassinos profissionais, que se conhecem ao serem designados à missão de matarem um ao outro.

Com oito episódios, a primeira temporada da trama acompanha a rotina do casal de espiões, John (Glover) e Jane (Erskine), enquanto enfrentam missões arriscadas e os dilemas do casamento.

VEJA MAIS

O projeto também conta com participações de grandes atores, como o brasileiro Wagner Moura (Tropa De Elite), Paul Dano (Pequena Miss Sunshine), Alexander Skarsgard (True Blood), Parker Posey (Pânico 3), Ron Perlman (Sons Of Anarchy) e outros.

Escrito e estrelado por Donald Glover, de ‘Atlanta’, a série é baseada na clássica história do casal, desta vez em terceira versão. Em 2005, Angelina Jolie e Brad Pitt estrelaram o sucesso, que teve como antecedente a série original pouco conhecida, lançada em 1996.

Para a protagonista Maya Erskine, a série pode ser uma surpresa para o público, já que além de ação e espionagem, é uma história sobre um casamento comum. “É uma analogia para um relacionamento, e o que é necessário para fazer esse relacionamento funcionar”, disse ao ‘Entertainment Weekly’.

Confira o trailer da série ‘Sr. e Sra. Smith’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)