Cine Líbero Luxardo estreia 'Vidas Passadas' e 'Anatomia de Uma Queda' na programação deste mês

O Cine Líbero Luxardo traz três novidades para a programação da primeira semana de fevereiro. Até o dia 7, a sala localizada no Centur, exibirá os filmes indicados ao Oscar 2024, "Vidas Passadas" e "Anatomia de uma Queda", que concorrem em seis categorias na premiação deste ano. Além dos premiados, o Líbero apresenta, em sessão única no dia 4, o documentário brasileiro "Servidão", e continua exibindo "Priscilla", baseado na história de um dos casais mais famosos do mundo: Elvis e Priscilla.

Indicados ao Oscar

Anatomia de Uma Queda, da diretora francesa Justine Triet, entrou na programação do Líbero ontem. O longa vencedor da Palma de Ouro 2023 retrata a reviravolta na vida da escritora alemã Sandra (Sandra Hüller) que é culpada pelo assassinato de seu marido.

O julgamento começa e, aos poucos, deixa de ser apenas uma investigação das circunstâncias da morte de Samuel (Samuel Theis), tratada pela polícia como homicídio, e mergulha nas profundezas da relação conturbada que o casal tinha vivendo em uma pequena cidade isolada, ao lado do filho Daniel (Milo Graner), de 11 anos.

Com direção e roteiro de Celine Song, o drama "Vidas Passadas", que estreia nesta sexta-feira, conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância que possuem uma conexão profunda, mas são separados quando a família da jovem decide sair da Coréia do Sul e migra para Toronto, no Canadá. Após vinte anos, os dois se reencontram em Nova York, bem distante de onde se conheceram, e encaram os sentimentos nutridos há muito tempo.

A produção de Triet concorre em cinco categorias no Oscar deste ano: melhor filme, melhor atriz, melhor direção, melhor roteiro original e melhor montagem. Na mesma premiação, o longa de Song foi indicado nas categorias de Melhor Filme, sendo um dos favoritos à estatueta, e Melhor Roteiro Original.

Documentário em sessão única

Servidão chega à sala do Líbero com depoimentos de abolicionistas modernos e trabalhadores rurais que foram vítimas da escravidão no passado. Com entrevistas de ativistas como Leonardo Sakamoto, o curta foca nas regiões da Amazônia e é dirigido por Renato Barbieri e Neto Borges. Além disso, conta com narração de Negra Li e aborda a história de Marinaldo Soares Santos, libertado três vezes do trabalho forçado entre 2007 e 2010.

Programação do Cine Líbero Luxardo de 1 a 7 de fevereiro:

01/02

15h30: Priscilla, 1h50', 16 anos

17h30: Anatomia de uma Queda, 2h30, 16 anos

20h10: Vidas Passadas, 1h46, 12 anos

02/02

15h30: Vidas Passadas

17h30: Priscilla

19h30: Anatomia de uma Queda

03/02

15h30: Priscilla

17h30: Anatomia de uma Queda

20h10: Vidas Passadas

04/02

15h50: Vidas Passadas

17h50: Servidão, 72’, livre (pré-estreia, em sessão única)

19h20: Anatomia de uma Queda

05/02

15h30: Priscilla

17h30: Anatomia de uma Queda

20h10: Vidas Passadas

06/02

15h30: Priscilla

17h30: Vidas Passadas

19h30: Anatomia de uma Queda

07/02

15h30: Anatomia de uma Queda

18h10: Priscilla

20h10: Vidas Passadas

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)