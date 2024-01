Cine Líbero exibe sessão especial de 'Pedágio' com participação da diretora e atriz do filme

Estrelado por Maeve Jinkings e Kauan Alvarenga, o premiado filme "Pedágio" chegou ontem às telas do Cine Líbero Luxardo. A sessão especial de hoje (19), com início às 19 horas, contará com a presença especial da diretora e da protagonista do filme, que participarão de um debate ao fim da exibição, a partir das 20h45. O longa-metragem dirigido por Carolina Markowicz ficará na programação até o próximo dia 24 de janeiro. A mediação do encontro será feita pela cineasta paraense Jorane Castro e Marco Moreira, representante da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA).

Pedágio narra a história de Suellen, interpretada pela atriz Maeve Jinkings e mora com o filho Tiquinho (Kauan Alvarenga), um jovem homossexual. Na trama, a protagonista leva uma vida simples e trabalha como cobradora em um pedágio da cidade. Em um dia comum na rotina, Suellen percebe que pode fazer uma renda extra trabalhando ilegalmente dentro do serviço. Tudo isso é motivado pela vontade incessante de juntar dinheiro para "curar" o filho gay em um serviço extremamente caro oferecido por um famoso pastor estrangeiro.

No longa, a personagem de Maeve sente vergonha por ter um filho homossexual e isso resultar em piadas no ambiente de trabalho. O filme de Carolina Markowicz retrata, na ficção, a opressão e violência real sofrida frequentemente pela população LGBTQIA+ por alguns setores da sociedade brasileira.

Em entrevista, a diretora explica que a intenção do drama é retratar o que acontece diariamente sem mostrar as vítimas sofrendo, mas focando nos discursos perpetuados por pessoas com comportamentos homofóbicos. "Não queríamos trazer a violência física e emocional que acontecem nesses rituais, que são horrores. A gente não queria mostrar ninguém na comunidade sofrendo esse tipo de violência. A ideia era focar no absurdo, no ridículo de pessoas que têm o poder", conta.

"Queríamos botar um holofote de como elas não caem em descrédito. Ouvimos muitas pesquisas, falei com pessoas que foram a cultos e igrejas. Tratamos, no filme, das coisas reais e das inventadas. A ideia foi justo transitar na fronteira entre o real e o absurdo, hoje em dia, quase tão imperceptível", complementa.

Reconhecimento mundial

Pedágio recebeu quatro prêmios Redentor no Rio 2023, nas categorias: Melhor Ator, para Kauan Alvarenga; Melhor Atriz, para Maeve Jinkings; Melhor Atriz Coadjuvante, para Aline Marta Maia; e Melhor Direção de Arte, para Vicente Saldanha. Além das conquistas nacionais, Maeve e Kauan levaram o prêmio de melhor atriz/ator, no Festival de Cinema de Estocolmo, na Suécia.

O longa também foi selecionado para a categoria "Favoritos dos Festivais", do South by Southwest 2024 (SXSW), evento que ocorre de 8 a 16 de março em Austin, no Texas. A conferência funciona como um conjunto de festivais de cinema, música, televisão e tecnologia, voltado para as tendências e inovações nestas áreas.

Serviço

Dia: 19/01 (sexta-feira)

Local: Cine Líbero Luxardo, no Centur

Inicio da sessão: 19h

Entrevista coletiva com Carolina Markowicz e Maeve Jinkings: 20h às 20h30

Início do debate: 20h45

Assista ao trailer:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)