Cine Líbero Luxardo realiza o 1º Festival de Cinema Açaí, em Belém

O Cine Líbero Luxardo, em Belém (Pará), promove o 1º Festival de Cinema Açaí. A programação ocorre entre os dias 7 e 13 de dezembro e conta com 35 filmes em cartaz. Além da exibição cinematográfica gratuita, workshops e palestras sobre produção audiovisual serão disponibilizados ao público.

As produções exibidas no festival são parte do acervo regional e nacional, e valorizam a cultura brasileira e amazônida. A cerimônia de abertura está marcada para esta quinta-feira, 7, às 18h30. “Cabana” (2023), de Adriana de Faria; “Terruá Pará” (2023), de Jorane Castro; e “O Reflexo do Lago” (2022), de Fernando Segtowick são os filmes de estreia da programação. Segtowick é o diretor homenageado do festival.

Fernando fala que é sempre uma emoção ser homenageado, o diretor considera isso um marco em sua carreira - principalmente sendo “O Reflexo do Lago” seu primeiro longa-metragem. O diretor considera festivais como esse importantes e fundamentais.

“Muitas vezes, é uma única oportunidade que o público tem de assistir a alguns filmes mais autorais, curta-metragem e documentários que não têm a possibilidade de passar no circuito comercial tradicional”, comenta.

O cinema brasileiro vem para trazer o rosto, a cultura, a música e as questões que aqui estão, afirma Fernando. Ele ressalta que a grande diferença do que é produzido no Brasil para obras americanas e europeias é a diversidade de olhares e territórios. “São muito importantes [os filmes] porque esses espaços não vão estar nos filmes comerciais: eles vão estar dominados por super-heróis, por outras histórias que não tem nada a ver com a nossa realidade”, explica.

Em “O Reflexo do Lago”, Fernando propõe uma reflexão sobre o desenvolvimento da Amazônia e utiliza a realidade de comunidades próximas à Usina Elétrica de Tucuruí.

Os curtas, longas e médias-metragens contemplados pelo festival passam a ser parte das programações e dos eventos promovidos pela Fundação Cultural do Pará (FCP) em Belém e em outros municípios do estado. As produções também estarão disponíveis gratuitamente na plataforma Cine Líbero Virtual.

Nádia Alves, gerente do Cine Líbero Luxardo, considera que os festivais desempenham importante papel na exibição de obras cinematográficas. “São importantes para fomentar a produção de obras audiovisuais, oportunidade para descobrir novos talentos e promover a troca de experiências entre os realizadores”, declara.

O 1º Festival de Cinema Açaí oferece, também, três workshops e uma palestra sobre produção audiovisual na sede do Centro Cultural Tancredo Neves (Centur) - sede da FCP. Para participar, é preciso fazer inscrição prévia no site da Fundação, onde também está disponível a programação dos filmes.

Confira a programação de workshops e palestra

Roteiro de Curta-Metragem - 7 a 9 de dezembro, das 9h às 12h.

Workshop voltado para maiores de 18 anos que já possuem projetos semi-formatados com argumento ou primeiro tratamento.

Direção de Produção Cinematográfica - 8 a 10 de dezembro, das 9h às 12h.

Workshop voltado para maiores de 16 anos, com ensino direcionado às temáticas de introdução à direção, produção, direção de arte, roteiro, videoclipe e transmissão ao vivo. Apenas 30 vagas disponíveis.

Direção de Produção Audiovisual - 11 a 13 de dezembro, das 9h às 12h.

Workshop voltado para maiores de 18 anos, com debates sobre cadeia produtiva do audiovisual, interface do diretor de produção, questões teóricas e práticas do cotidiano do profissional e estudos de caso. Apenas 30 vagas disponíveis.

Distribuição Cinematográfica - 11 a 13 de dezembro, das 9h às 12h

A palestra é voltada para diretores, produtores e estudantes do curso de Cinema, com foco em debates sobre cadeia produtiva do audiovisual, criação da obra, inclusão no mercado de distribuição e exibição.

Serviço

1º Festival de Cinema Açaí

Data: 7 a 13 de dezembro

Horário: 18h30 (dia 7/12) e a partir das 16h (8 a 13/12)

Local: Cine Líbero Luxardo (Avenida Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Belém, Pará)

Entrada franca.

Workshops e Palestras no 1º Festival de Cinema Açaí

Data: 7 a 13 de dezembro

Horário: 9h a 12h

Local: Cine Líbero Luxardo (Avenida Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Belém, Pará)

Entrada franca com inscrição prévia no site da Fundação Cultural do Pará.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)