Sesc inaugura Casa de Artes Cênicas nesta sexta-feira em Belém

Um novo espaço cultural voltado para as linguagens artísticas do teatro, dança e circo será criado em Belém. O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará inaugura a Casa de Artes Cênicas, na Boulevard Castilhos França, em Belém, na próxima sexta-feira, dia 1º, às 17h. A programação de abertura para o público geral iniciará na frente do Sesc Ver-o-Peso, com a saída do cortejo com os alunos de dança do Sesc e Batalhão da Estrela do Arraial do Pavulagem. Na área externa haverá Teatro de Rua e Animação com Lambes, de Aníbal Pacha (Cia In Bust de Teatro com Bonecos).

A Casa de Artes Cênicas do Sesc realizará apresentações, ações formativas como cursos, oficinas, debates, mediações, incentivo à produção, intercâmbios, residências artísticas, leituras dramatizadas, demonstrações de processos/ensaios abertos, realização de práticas de montagem por cursos e oficinas, festivais e mostras, núcleo de pesquisas e técnicas de atuação, danças regionais, manobras circenses, entre outras atividades.

“A linha de atuação no campo das Artes Cênicas, com um espaço especializado na atividade, tem o compromisso de incentivar e estimular a reflexão à produção artística, por meio de ações em circo, dança e teatro. A proposta é integrar e fortalecer laços entre o público, os artistas e os produtores com a intenção de movimentar o espaço com atividades diárias, com apresentações, mostras, intercâmbios e ações formativas, a partir de 2024, no que consiste, consequentemente, no desenvolvimentos da cena cênica local contemporânea”, explica a Gerente de Cultura do Sesc Pará, Carol Abreu.

Todas as atividades serão pensadas levando sempre em consideração o estado do Pará e a diversidade cultural, social e econômica. O espaço inaugura com uma programação em que será mostrada a vivência entre florestas, rios, culturas e as teatralidades dos povos tradicionais e originários.

A unidade será o espaço para realização de apresentações cênicas, abertura para ensaios e atividades que acolham a comunidade e os fazedores de cultura, integrando a artes cênicas com outras linguagens como literatura, audiovisual e música.

“O Sesc, além de acolher o público e artistas, tem a expectativa de cumprir com sua missão institucional, buscando, neste espaço, afirmar a importância das Artes Cênicas, na perspectiva da reflexão e do diálogo entre público e os fazedores de cultura, estabelecendo diálogos com artistas, promovendo troca de experiências, de relações ampliadas, a partir de uma política continuada de programação, ações com regularidade no cotidiano, e que discutem as demandas local buscando aprofundar a atuação dos nossos artistas, espectadores a partir de nossa realidade”, destacou Abreu.

Outro retorno cultural para a capital paraense é que prédio que abrigará a Casa de Artes Cênicas é um imóvel tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), restaurado pelo Sesc, que ainda permanece com as características do prédio original.

O novo espaço fará parte da tríade de cultura do Sesc no Pará, juntamente com o Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso e o Sesc Casa da Música. Esses espaços culturais têm como base os princípios de acesso, diversidade, formação, sustentabilidade e valorização da cultura. A ideia é que experiências artísticas sejam promovidas com inclusão, o diálogo intercultural e o desenvolvimento do público e de artistas. A imprensa e convidados conhecerão a Casa de Artes Cênicas nesta terça-feira, dia 28, em uma abertura especial.

PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA PARA O PÚBLICO GERAL (01/12)

16h - Concentração no Sesc Ver-o-Peso

17h - Saída do Cortejo com os alunos de dança do Sesc e Batalhão da Estrela do Arraial do Pavulagem (músicos, brincantes, pernaltas), no Corredor Gastronômico da Boulevard Castilhos França

17:30h/18:30h - Show da banda Arraial do Pavulagem

Teatro de Rua e Animação com Lambes, de Aníbal Pacha (Cia In Bust de Teatro com Bonecos), na área externa da Casa de Artes Cênicas do Sesc

SERVIÇO

Sesc inaugura Casa de Artes Cênicas em Belém

Datas: 28/11 – Imprensa e Convidados

Sexta-feira – 01/12, às 17h – Público em geral

Local: Casa de Artes Cênicas do Sesc (Boulevard Castilhos França, 722)