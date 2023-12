Cineasta paraense Adriana de Faria vence prêmio de melhor direção de curta-metragem no Cine Ceará

A diretora Adriana de Faria, do curta-metragem de ficção “Cabana”, venceu o prêmio de Melhor Direção em Curta-Metragem do Festival Ibero-americano de Cinema (Cine Ceará). A obra foi exibida e concorria em um dos maiores festivais de cinema do Brasil.

O filme "Cabana" já havia ganhado o prêmio de Melhor Curta-metragem da Première Brasil do 25ª edição Festival do Rio. A previsão de estreia do curta em Belém é para dezembro.

VEJA MAIS

“Cabana” foi realizado através do Prêmio de Incentivo à Arte e à Cultura da Fundação Cultural do Pará em 2022, com investimentos próprios e apoios de empresas privadas. O curta-metragem com quatorze minutos narra o encontro entre duas mulheres do movimento popular da Cabanagem e se passa majoritariamente em uma única locação: uma cabana.

Filmada em duas diárias e meia, a produção de baixo orçamento envolveu mais de trinta profissionais do Norte e do Nordeste e é uma coprodução com a produtora paraense Marahu Filmes. Isabela Catão e Rosy Lueji são as atrizes que dão vida às personagens Margarida e Maria Lira.