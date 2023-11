Festival Psica lança curta-metragem voltado para a força da mulher na Amazônia

O Festival Psica 2023 lançará na próxima sexta-feira, 01, um curta-metragem sobre a força ancestral e futurista feminina da Amazônia. O projeto tem criação, roteiro, pesquisa e direção realizados por mulheres paraenses e será lançado durante uma roda que celebra o aniversário de três anos do Sambatuque, projeto que ocupa a Feira do Açaí, em Belém. O vídeo retrata uma Amazônia íntima, baseada em tecnologias sensíveis de afeto, mas sem deixar de ser bruta e valente para se manter de pé.

No curta-metragem, surgem elementos do hibridismo que combina Nossa Senhora de Nazaré envolta em berlinda marajoara, princesas turcas do Tambor de Mina, santos pretos, banho de cheiro feito de inúmeras ervas em sabedoria milenar de cura e proteção. Encantaria de toda natureza que revela a força e a crença que se embrenham na cultura dos povos da floresta.

Para um dos coordenadores do Psica, Jeft Dias, a ideia nasceu a partir de uma característica própria do Festival Psica, de lançar um vídeo por ano sobre o tema escolhido para representar o evento. “Desde 2018, nós sempre buscamos um tema específico para trabalharmos toda a parte criativa do festival, a comunicação, a curadoria. E então surgiu a ideia de fazer um manifesto, exaltando as regiões de Belém. Então acabou virando uma identidade do festival todos os anos, desde 2021 fazer esse vídeo manifesto sobre o tema escolhido”, explicou.

As imagens foram gravadas em Belém e na Ilha do Combu. O vídeo traz a Amazônia ribeirinha e urbana, embalada por trilha-sonora feita de maracas, brega e batuque. No elenco, Rosy Lueji, Eneida Albuquerque e Lourdes de Maria Borges de Brito; narração de Rosilene Cordeiro; e direção de Adrianna Oliveira, criadora que há dez anos atua no audiovisual em Belém, e Vilson Vicente, diretor de criação e artista visual.

Ainda de acordo com Jeft, o trabalho é de extrema importância para a representatividade da Amazônia, “porque é ela quem destacamos, seus moradores, sua cultura, sua paisagem”, destacou. O coordenador destacou ainda que a Amazônia é retratada no curta de uma forma real. “É legal que as pessoas se vejam no vídeo, se sintam protagonistas. A ideia é dar essa visibilidade para a nossa periferia, e que o mundo veja que nossa cultura é bonita, é sofisticada, tecnológica”, concluiu.

A artista e pesquisadora Bruna Suelen, uma das responsáveis pelo roteiro do curta-metragem, afirmou que tentou imprimir no curta as vivências geracionais, de racialização, de religiosidades da região Amazônica. “Pensamos a construção deste trabalho enquanto memória, em primeira pessoa até chegar na pluralidade, aquela ideia de que o pessoal é político, principalmente por se tratar da Amazônia, reconhecendo o movimento das matriarcas enquanto mestras das nossas vidas”, explicou.

Festival Psica 2023

O Festival Psica 2023 traz grandes nomes da música brasileira e representantes da cultura preta no destaque da programação, que traz Jorge Ben Jor e Alcione, que fará show inédito com participação de Mc Tha, e o canto-oração de Mateus Aleluia. A identidade regional, explorando a periferia preta da Amazônia, também é marca do evento, trazendo diversos mestres da cultura paraense e grandes aparelhagens de tecnobrega. A programação será realizada de 15 a 17 de dezembro, com o primeiro dia gratuito na Cidade Velha e dois dias com ingressos no Mangueirão.