Flora Matos vaiada: Festival Psica se pronuncia sobre o ocorrido

A postura da rapper brasiliense Flora Matos vem repercutindo desde domingo, 18, nas redes sociais. O público presente no show da cantora na 10ª edição do Festival Psica se sentiu frustrado e vaiou a cantora, após paralisar o show por conta do som da atração simultânea, que ocorria no palco menor. A organização do Festival se posicionou por nota sobre o ocorrido e repudiou os xingamentos que a cantora vem recebendo pelas redes sociais.

Leia a nota na íntegra

"Ocorrido entre os dias 16 e 18 de dezembro, no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, o 10º Festival Psica cumpriu um de seus principais objetivos: valorizar a produção musical periférica e preta, sobretudo amazônica. Foram três dias de evento que aconteceram sem grandes intercorrências, fruto do trabalho de um festival que, embora totalmente independente, planejou e priorizou o bem-estar do público e dos artistas presentes. O saldo é muito positivo, inclusive com muitos desses artistas relatando que fizeram seus melhores shows em Belém e comentários positivos do público que nos acompanhou. Como já ocorre há algumas edições no Psica, alguns palcos funcionaram de forma simultânea - o palco Kabana do Gerso, o menor dos quatro palcos do festival, que apresentou principalmente artistas da cena local, teve shows simultâneos nos dois palcos principais, o Guera e o Rio Voador. No último dia de evento, uma rapper que se apresentava no palco Guera interrompeu o show e alegou que o som que vinha do palco Kabana do Gerso estava interferindo na apresentação dela. Em respeito ao público, nossa produção agiu para garantir que o show continuasse e o festival prosseguisse. Lamentamos o transtorno causado ao público e à banda que se apresentava no Kabana do Gerso, que continuou a elogiada apresentação após as reclamações da artista. Reiteramos que o Festival Psica não compactua com xingamentos proferidos à artista que estão ocorrendo nas redes sociais. Por fim, agradecemos ao público que se fez presente ao longo da programação e vibrou com os shows. A 10ª edição do Festival Psica foi um sucesso e já foi dada a largada para o 11º festival, que ocorre nos dias 16 e 17 de dezembro de 2023, com ingressos já à venda", finalizou a nota.