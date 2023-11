Aposta Psica abre seletiva para novos talentos da música na periferia da Amazônia paraense

O Festival Psica abriu inscrições para a seletiva anual de talentos da periferia, conhecida como Aposta Psica. O projeto visa descobrir e impulsionar novos talentos da cena musical da Amazônia paraense. Os artistas interessados podem se inscrever para a seleção de forma on-line até o dia 18 de novembro. O resultado da seletiva será divulgado no dia 7 de dezembro nas redes sociais do festival.

Segundo a organização do evento, a ideia é formar um time de participantes novos no mercado que irão tocar na programação de shows oficiais, que ocorrerá entre os dias 12 a 14 de dezembro, no estilo pocket show. Além disso, no “Aposta”, os talentos selecionados serão vistos por produtores musicais e representantes de gravadoras nacionais e curadores de festivais internacionais, dando a chance para os artistas ampliarem seus horizontes profissionais.

A curadoria da seletiva será composta por profissionais do mercado paraense e nacionais. Ao todo, serão selecionados 24 artistas para participar do circuito de apresentações nas vésperas do Psica.

“Queremos que o festival seja um espaço para cultivar esses talentos. A gente vai colocar 20 convidados do Brasil inteiro e curadores de festivais internacionais para estar ali olhando esses artistas. Então é importante os artistas estarem ali dando o máximo para que esses profissionais do mercado da música possam ver”, afirmou Gerson Junior, diretor do Psica.

A primeira edição da seletiva foi realizada no ano passado. A MC Pokaroupas, artista queer de Capanema, interior do Pará, levou suas rimas à Virada Cultural de São Paulo deste ano; já Vanessa Ayres, moradora de Parauapebas, também no interior do estado, mulher preta, nascida no Nordeste, mãe-solo, vem alçando voo na carreira e é uma das artistas confirmadas no line-up oficial do Festival Psica 2023.

Atrações confirmadas

Jorge Ben Jor, Alcione e Zek Picoteiro são atrações do Psica 2023. (Felipe Souto Maior / AgNews - Divulgação - Divulgação)

Neste ano, o Psica 2023 traz grandes nomes da música brasileira e representantes da cultura preta no destaque da programação, que traz Jorge Ben Jor e Alcione, que fará show inédito com participação de Mc Tha, e o canto-oração de Mateus Aleluia. Diversos mestres da cultura paraense e grandes aparelhagens de tecnobrega também estão confirmadas. A programação será realizada de 15 a 17 de dezembro, com o primeiro dia gratuito na Cidade Velha e dois dias com ingressos no Mangueirão.

Serão mais de 50 shows divididos em três dias de programação. Começando com quatro palcos espalhados por pontos culturais da Cidade Velha, o dia 15 de dezembro, que é o dia gratuito do festival; para curtir os outros dias de programação, só com a comprovação do ingresso.

O Festival Psica 2023 tem como patrocinador a Cerveja Oficial a Budweiser, além de patrocínio de Beats por meio da Lei de Incentivo à Cultura Semear, da Fundação Cultural do Pará, e apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Pará e da Fundação Cultural de Belém.

Serviço

Inscrições abertas para o Aposta Psica

Data: até 18 de novembro, por meio de formulário online, disponível também no Instagram do Psica;

Inscrição gratuita.