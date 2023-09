Psica 2023 libera line up com mais de 60 atrações em edição que será no gramado do Mangueirão

O Psica divulgou a programação completa da edição deste ano, que será realizada de 15 a 17 de dezembro. No primeiro dia do festival, a entrada é gratuita, e ocorre no bairro da Cidade Velha, já os shows dos outros dois dias, serão no Mangueirão.

Com mais de 60 atrações, o line up tem grandes nomes da música brasileira e representantes da cultura preta, como Jorge Ben Jor e Alcione, que fará show inédito com participação de Mc Tha. A identidade regional, explorando a periferia preta da Amazônia, também são marcas do evento, trazendo diversos mestres da cultura paraense e grandes aparelhagens de tecnobrega, como Viviane Batidão part. Gaby Amarantos, as aparelhagens Tudão Crocodilo e Búfalo do Marajó são estrelas confirmadas nos dois dias pagos do evento. Também dispostos em quatro palcos, dois deles simultâneos, novos nomes da música nacional, como FBC, Rachel Reis, Jaloo, Gang do Eletro, Majur, Don L part. Nego Gallo, Odair José & Azymuth, Slipmami, Suraras dos Tapajós, DJ Zek Picoteiro, entre outros.

“A primeira coisa que eu preciso falar é sobre o local. A primeira edição do Psica, antes de ter esse nome, foi realizada num local que cabia só umas 100 pessoas, no máximo. E nessa edição estão indo para o maior estádio da cidade, para 40 mil pessoas! Essa mudança é bem absurda porque fazer um evento no Mangueirão era sempre uma brincadeira que a gente fazia quando um evento dava muito certo em Belém: ‘ano que vem vai ter que ser no Mangueirão’. E dessa vez será de fato”, pontua Zek Picoteiro.

O DJ destaca a importância de valorizar artistas nacionais, mas também dar o devido valor aos locais: “O Psica já se consolidou como um dos maiores festivais do Brasil, uma curadoria que tem os ouvidos atentos à periferia e o interior do Pará, artistas de outros Estados da Amazônia. Mescla a ‘música Brasileira’ com o que é produzido na Amazônia. Jorge Ben Jor e Alcione são nomes muito importantes que você vai assistir em diversos festivais pelo Brasil, mas o que mais me chama a atenção são as atrações daqui. Ver os shows de Viviane Batidão e Gaby Amarantos, Crocodilo e Búfalo do Marajó, entre todos os demais, em um estádio de futebol, vai ser algo inédito, exclusivo para quem vivencia a realidade da cultura de aparelhagem”, destaca o DJ.

A apresentação da Gang do Eletro também é super esperada pelo público. O grupo retorna aos seus shows comemorando dez anos de estrada musical. “É o nosso retorno, com a formação antiga: Eu, a Keila, o Waldo Squash e Will Love. A gente está preparando um show inesquecível, com músicas antigas, ‘Galera da Laje’, ‘Tubagás’ e ‘Velocidade Do Eletro’. Também vamos lançar músicas novas, para preparar a galera. A gente vai fazer uma coisa totalmente inédita nesse Mangueirão, o que Remo e Paysandu não fizeram. Vamos colocar a galera para dançar, vamos para cima! Mas não vou contar muito detalhe para não perder a surpresa”, antecipa Marcos Maderito.

O Festival Psica é multicultural, com movimento artístico preto e periférico nascido na Amazônia que vem alcançando influência em todo o Brasil. Os passaportes estão sendo vendidos no site.