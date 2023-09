Rapper Fartura Flame lança single "No Calor de Belém” com novas músicas 

O rapper Fartura Flame lança o novo o single "No Calor de Belém" nas principais plataformas digitais hoje (06) e quer levar os ouvintes para uma viagem musical entre as praias paradisíacas de Cotijuba e as ruas da periferia de Belém. Ouça aqui as novas músicas de Fartura Flame.

O single traz duas músicas. O destaque é a faixa "Danielly", um funk que celebra a sensualidade e a natureza paraenses. Com batidas cativantes e letras que pintam um retrato vívido das raves às margens das águas cálidas de Cotijuba, a faixa tem conquistado espaço em festas e bailes de rap na periferia onde Flame se apresenta. A outra faixa "Rei" é uma canção pop autobiográfica. Nessa música, o rapper explora o flerte com elementos do R&B, mostrando sua evolução musical e criatividade em constante expansão.

“‘Danyelle’ eu compus há uns cinco anos e surgiu de um momento marcante que vivi em Cotijuba. Essa música foi gravada há mais de três anos pelo produtor Marcel Barreto como parte do projeto Outros Nativos. Eu toco em festas e bailes e todo mundo se anima. É cativante e fala de uma experiência com que as pessoas se identificam”, conta.

“Já ‘Rei’ é um grito de superação por todos os momentos difíceis que vivi. Apresentei a demo ao Coletivo Outros Nativos dentro do projeto Incubadora e ela recebeu a contribuição de Álvaro Jr. e Nicobates. Acabou virando esse R&B com o qual fiquei muito satisfeito. O arranjo é de Nicobates e Otávio Silva, que também a produziram”, complementa.

O single é um lançamento do selo Uka UKa Records em colaboração com o Coletivo Outros Nativos, que reúne artistas e produtores dos bairros da Sacramenta, Barreiro, Pedreira e Telégrafo.

Ele é um contador de histórias, e um defensor da cultura. Tenta com as suas letras refletir as realidades e aspirações da vida na periferia. O trabalho é um testemunho da força do rap como meio de expressão e mudança social, e continua a elevar a voz da sua comunidade através do poder da música.

Ele espera que as novas músicas impactem o público. “Tenho boas expectativas sobre esse lançamento. Espero que todos que escutem gostem do meu trabalho”, falou.

HISTÓRIA - O jovem Fartura Flame começou a rimar aos 12 anos na escola, nas aulas de português de uma professora cujo nome ele perdeu da memória. Flame escreveu um poema e a professora pediu que fosse recitado na feira cultural da escola. Por influência dos irmãos mais velhos Sidney e Caíto, ele travou contato com o rap muito cedo na periferia de Belém por meio de DVD’s piratas e vídeos no youtube. Os irmãos também ajudaram a gravar o primeiro som em 2014 aos 15 anos.

Desde então, Flame vem compondo e lançando suas músicas. Em 2020, lançou o primeiro single solo “Conversas” cujo clipe na Internet atingiu a marca de 3,5 mil visualizações. O jovem atua no movimento cultural da Sacramenta, já tendo realizado, juntamente com o irmão Fartura Muk e o Coletivo Fartura Gang, a Batalha do Elevado e o Circuito Cultural Dorothy Stang.

Ele participou das oficinas do Projeto Outros Nativos, onde desenvolveu o arranjo da música “Danielly”, gravada para participar exclusivamente do Festival Outros Nativos pelo produtor Marcel Barreto. Atualmente, ele integra o Coletivo Outros Nativos.

O projeto Incubadora Outros Nativos é uma a realização em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da UFPA por meio do Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão (NItae), coordenado pela Prof. Dra. Maria Ataide Malcher.