Festival Rio Ouricuri une música, arte e sustentabilidade em Capanema no Pará

Unir música, arte e sustentabilidade são as missões principais do 5º Festival Rio Ouricuri, que será realizado nos dias 8 e 9 de setembro, em Capanema na praça da bíblia. Artistas locais da região estarão presentes no evento, que contará ainda com workshop de dança e batalhas de break e b-boy. Com entrada gratuita, será a primeira vez do evento presencial, após o período da pandemia causada pelo coronavírus.

Segundo o coordenador geral do evento, Geovane Máximo, a empolgação ainda é mais devido a quinta edição marcar o retorno do festival presencial. “O Festival Rio Ouricuri nasceu em 2017 após diversas reuniões do movimento cultural de Capanema, em que foi diagnosticado a necessidade de criar um projeto que pudesse valorizar e incentivar a produção musical autoral da nossa região. Além de proporcionar espaços para novos artistas”, explicou.

Giovane destacou ainda que o evento também visa defender a pauta ambiental, principalmente por estarmos na Amazônia então os eixos principais giram em torno da música, da arte e da sustentabilidade. “O evento conseguiu se tornar uma referência na nossa região, é um festival aguardado por muitos artistas. Debatemos assuntos ligados a sustentabilidade que pode levantar questões importantes para a nossa sociedade”, explicou o coordenador.

A programação do dia 8, sexta-feira, tem apresentação de bandas autorais, djs e exposição de arte. Já no sábado, dia 9, ocorrerá a 3ª edição da Batalha CSC, iniciando às 10 horas com Workshop de Breaking com o atleta da seleção brasileira de breaking e B-Boy Leony, seguindo às 18 horas na Praça da Bíblia com batalhas nas categorias RAP e Breaking masculino e feminino, com 3 mil reais em premiações divididos entre as três categorias.

O evento de lançamento também marca o início das inscrições para as seletivas de atrações musicais que desejam apresentar seu trabalho autoral durante o evento de culminância do festival, programado para ocorrer nos dias 1 e 2 de dezembro. Através da seletiva serão escolhidas oito atrações de diferentes gêneros e estilos musicais que receberão R$ 1.500,00 cada uma, como uma forma de incentivar e divulgar a produção musical autoral do Pará, com reserva de no mínimo três vagas para artistas da Região Caeté. Entre o evento de lançamento do festival em setembro e a sua culminância no início de dezembro, o festival promoverá também diversas programações ecopedagógicas e culturais nos meses de outubro e novembro.

Sobre o Festival

O Festival Rio Ouricuri traz em seu nome uma referência ao principal rio que cruza a cidade de Capanema e guarda íntima relação com a memória da população, mas que infelizmente enfrenta a poluição, resultado da urbanização. O projeto nasceu em 2017 para incentivar e valorizar a produção musical e artística de Capanema e região Rio Caeté, com a preocupação de estimular hábitos e práticas sustentáveis, agindo localmente sem deixar de pensar no impacto das ações a nível global. Este ano o festival foi contemplado com patrocínio do Governo do Estado por meio da Fundação Cultural do Pará – FCP através do Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023 na categoria Artes Musicais, sendo o único da Região Caeté premiado nessa categoria. A iniciativa também conta com apoio da empresa PHS da Mata do Grupo Pedro da Mata e da produtora cultural Silvaneia Montelo.

Agende-se

5º Festival Rio Ouricuri – Música, Arte e Sustentabilidade

Data: 08/09 e 09/09

Hora: a partir das 18h

Local:

Local: Praça da Bíblia, Capanema (Pará)

Mais informações: (91) 98140-0502