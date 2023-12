Ballare leva ao palco do Theatro da Paz espetáculo baseado em livro do paraense Daniel Leite

As múltiplas linguagens artísticas podem convergir e se complementarem, é o que mostra o espetáculo de dança “A história das crianças que plantaram um rio”, da Escola de dança Ballare, baseada no livro homônimo do escritor paraense Daniel da Rocha Leite. O show é dirigido pela bailarina e diretora Ana Rosa Crispino e aborda a cultura amazônica, por meio de um diálogo entre uma criança e sua avó, contadora de histórias. O espetáculo será apresentado nos dias 16 e 17 de dezembro no Theatro da Paz.

Ana Rosa Crispino, é bailarina, professora de dança e examinadora internacional da Royal Academy of Dance, de Londres. À frente da escola Ballare e com a responsabilidade de dirigir um elenco de 150 pessoas. "A escola inteira está envolvida, desde as crianças do pré-school (3 a 5 anos) até os alunos e alunas mais adiantados da escola que fazem parte da Ballare Cia de Dança. Mais ou menos 150 participantes, distribuídos em dois dias de apresentações", iniciou.

O espetáculo é para todos os públicos e conta a história de ribeirinhos e suas relações com o rio. "Os bailarinos e bailarinas da Ballare irão contar, dançando e interpretando, a encantadora história de um homem, que bem distante de suas origens ribeirinhas, lembra do menino que foi e das histórias que sua avó lhe contava na beira de um trapiche perto de sua casa. Lembra dos momentos vividos na beira daquele rio, das enchentes e vazantes e de uma marcante história quando o rio foi levado embora e de quando crianças do mundo inteiro o plantaram de volta", explicou.

Questionada sobre o que o público poderá esperar, a diretora diz acreditar que os pais e ou responsáveis que levarem suas crianças, poderão presenciar múltiplas linguagens no palco. "Como em nossa primeira experiência com o livro do Daniel, esperamos encantar não apenas os amantes da dança e da música, mas também os amantes do teatro e da literatura", concluiu.

O escritor Daniel Leite, 57 anos, revela o sentimento de ver uma história adaptada ao palco e a parceria estabelecida com a escola. “A experiência de uma nova linguagem. Um texto literário em movimento de corpos, entrelaces, partilhas, uma dança entre a literatura e o palco. Gosto desta apropriação da palavra escrita, que se torna outro vulto, outro corpo, um balé, novas linguagens”, contou.

"Penso que cada pessoa que assistir ao espetáculo será capaz de tecer a sua própria mensagem deste encontro entre a literatura e o palco. De minha parte, sigo com as crianças do livro que, diante de um rio levado embora, um rio devastado, elas conseguem, com a força das histórias de uma avó, plantar um rio de volta na terra. Aparar uma chuva nas mãos, guardar as chuvas nas mãos, semear um novo rio, contar uma nova história, eu sigo a aprender com aquelas crianças e com aquela avó”, acrescentou.

Serviço

Espetáculo “A história das crianças que plantaram um rio”

Data: 16 e 17 de dezembro (sábado às 20h e domingo às 17:30)

Local: Theatro da Paz.

Mais informações pelas Redes Sociais (@_ballare ) ou pelo WhatsApp (91) 984084707.