Theatro da Paz recebe ‘A Filha do Faraó & Chicago’ resultado do workshop ballet clássico da Amazônia

O Theatro da Paz recebe hoje, 12, às 19h a apresentação de finalização do workshop de ballet clássico de repertório da Amazônia - 15ª edição. Serão apresentadas duas suítes fruto dos workshops ballet clássico e de Tap Jazz Musical, com as mostras de "A Filha do Faraó" e "Chicago", respectivamente. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro, 1 hora antes do evento.

O workshop é realizado pela Ballare Escola de Dança sob a direção geral de Ana Rosa Crispino, bailarina, professora e examinadora Internacional da Royal Academy of Dance, de Londres e que conta sobre a iniciativa. "Diante de muitos festivais de dança que acontecem em nosso estado e em todo o país. Minha ideia foi de fazer algo diferente, onde não houvesse competições, mas sim agregação de energias para fazer um trabalho em conjunto", iniciou.

O curso teve a duração de 15 dias, iniciado no final do mês de junho. Os alunos e alunas de diversas escolas de Belém aprendiam com professores de São Paulo pela manhã e à tarde montavam o espetáculo, contou. "Trago um casal de professores de São Paulo - Guilherme Oliveira e Thaís Assis e eles cuidam de tudo. Pela manhã acontecem aulas de clássico livre, clássico de repertório, técnica de ponta, técnica masculina e pas de deux, ao longo dos 15 dias do curso. À tarde acontece a montagem de um ballet de repertório, às vezes completo, às vezes suítes", explicou.

Este ano o workshop está sendo feito em suítes, das montagens "A Filha do Faraó" e de "Chicago", do teatro musical, o que é uma novidade este ano, já que associa a outro projeto da escola. "Algumas vezes um só ballet, como é o caso deste ano, que escolhemos 'A Filha do Faraó'. Outras vezes, fazemos suítes menores envolvendo vários balés. Na verdade, tudo depende da quantidade de pessoas inscritas no evento", disse.

"Nesta 15ª edição, o Workshop trouxe uma novidade. Associamos o curso de ballet clássico a um outro projeto da Ballare Escola de Dança, que é o Ballare Dance Mais, no qual trabalhamos outras vertentes da dança. E assim, realizamos ao lado do Workshop de ballet clássico, um Workshop de Tap Jazz Musical, envolvendo as modalidades de jazz e sapateado, com a montagem de uma versão pocket do famoso musical 'Chicago'. E aqui, tivemos a assinatura da bailarina e professora Suzana Luz, destacada por sua formação de jazz, sapateado e contemporâneo, além do ballet clássico", completou.

Questionada sobre a escolha do elenco e a estrutura do evento, Ana Rosa destacou que é distribuído entre os participantes e que a apresentação celebra a arte. "Os papéis de primeiros bailarinos, solistas e corpo de baile são distribuídos dentre os inscritos no evento, de acordo com seu talento, técnica e dedicação durante todo o curso. O casal de professores cuida da montagem e ensaios e eu cuido apenas da produção - figurinos, cenários, iluminação, etc", afirmou.

"O evento é uma grande confraternização de bailarinos de várias escolas de Belém, de Ananindeua, Marituba e às vezes de outros estados. Nosso objetivo é trocar experiências, oportunizar novas relações profissionais, criar plateia e, ainda, contribuir para a cultura de nosso Estado. Os bailarinos têm a oportunidade de viverem um intensivo de aulas e ensaios, como em uma companhia profissional que se prepara para uma temporada de espetáculos", concluiu.

O evento também premiará os participantes que se destacarem durante o Workshop. A Dance Conections Agency, oferece uma consultoria online sobre o plano de carreira de uma bailarina ou bailarino profissional. A Cia. de Artes Produções dará dois passaportes para o Dança Pará Festival 2023. Para o Festival Internacional de Dança da Amazônia, os premiados terão duas isenções para oficina de ballet clássico (infantil e intermediário) e para o FIDA 2023. Além de premiações para o Circuito Norte em Dança, que oferece duas inscrições de solo e um passe livre nos cursos do Circuito Norte em Dança. As lojas Sapatilhas darão dois kits de ballet (masculino e feminino), o ateliê Diflor ofereceu um tutu completo com adereço de cabeça e o Atelier Ozias Xavier, oferece uma casaca masculina.

A organizadora convidou o público paraense a prestigiar o evento. "As apresentações finais estão lindas! Vale a pena conferir bons momentos de arte e cultura. Os ingressos estão ao preço promocional de R$50,00", finalizou Ana Rosa.