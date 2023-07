Workshop "Casa com Mirai" aprofunda conhecimento sobre danças urbanas

O aprofundamento em quatro diferentes modalidades de danças urbanas serão o foco do Workshop "Casa com Mirai" que será realizado entre os dias 11 a 14 de julho, das 15h às 19h, na Casa das Artes. A parceria entre a Fundação Cultura do Pará (FCP) e o Mirai Centro de Movimento oferecerá a cada dia um aprendizado diferente para 40 pessoas inscritas. O workshop de danças urbanas, que já está com as vagas esgotadas, mergulhará nos estilos Waacking, Dance Hall, Heels Class e Jazz Funk.

O workshop será ministrado pelos professores do Mirai Centro de Movimento Renan Mendes, Kellen Sampaio e Ricky Lima. Eles contarão um pouco da história de cada modalidade, as bases, treinos e coreografia, com o intuito dos alunos expandirem seus conhecimentos sobre os movimentos, pesquisa corporal e experimentação dos fundamentos da dança.

“Serão quatro dias de workshop e todo dia com uma modalidade diferente. Esse workshop é voltado para quem já tem a conhecimento sobre dança urbana, e quer encontrar outras bases para além do que já sabe. É recomendado para quem já tem a iniciação”, explica o professor Renan Mendes.

O Mirai Centro de Movimento existe há mais de 15 anos no cenário de dança em Belém, sendo pioneira na produção e no ensino das danças urbanas na cidade. O Mirai foi a primeira escola inteiramente de danças urbanas em Belém. No histórico da escola estão mais de 15 espetáculos, 10 mostras de dança, e a participação de mais de 20 mil pessoas.

O professor Renan Mendes é bailarino, coreógrafo e diretor da Cia Mirai de Dança. Ele se aprofundou principalmente em Waacking e danças que exploram mais a sensualidade. “Trabalhamos com aula de dança a bastante tempo, com pessoas são iniciantes e iniciados. Esse workshop é para quem quer se desafiar e procurar aulas um pouco mais complexas. Ele surgiu como um convite da Fundação que chamou a gente para esse workshop”, detalha.

Junto com Renan também participam da atividade a bailarina Kellen Sampaio, integrante da Cia Mirai e professora no Mirai Centro de Movimento. Aluna da Escola Mirai desde 2014, Kellen passou por quase todos os estilos das danças. Em 2018, entrou para a companhia e passou a ser monitora da turma de Sexy Style, professora da turma de Kpop e inaugurou a turma de Heels.

Já Ricky Lima é professor e coreógrafo no Mirai Centro de Movimento nas turmas de Dancehall, Jazz Funk e Flashback. Ele também é intérprete e criador em danças urbanas desde 2013 com Dancehall, House, Hip Hop, Twerk, Vogue e Jazz Funk.

“A gente ficou feliz que as vagas esgotaram bem rápido, em apenas dois dias. Esperamos que as pessoas que comparecem ao workshop estejam dispostas a se desafiaram para que depois continuem o estudo por conta própria”, almeja Renan.