Cine Líbero Luxardo reabrirá as portas com programação de cinema especial para os paraenses

Uma boa notícia para os amantes de cinema da cidade, o Cine Líbero Luxardo reabre as portas para o público nesta quarta-feira, 8, com a realização do Festival Varilux de Cinema Francês, que ocorre em várias cidades brasileiras. Em Belém, o festival é uma parceria com a Aliança Francesa, apresentando uma seleção de filmes recentes e inéditos no Brasil.

Desde a sua criação, o Festival Varilux já atraiu mais de um bilhão de espectadores. A Fundação Cultural do Pará (FCP) promove então a experiência para os paraenses no novo Cine Líbero Luxardo. O cinema conta agora com novo tratamento acústico, nova iluminação na sala e corredores, novos pisos e pintura. A sala de exibição agora possui 102 assentos, incluindo dois destinados a Pessoas com Deficiência (PcD). A bilheteria digital, solicitação frequente do público do espaço, também foi implementada e estará disponível desde a reabertura. A obra iniciou em 19 de janeiro de 2023 e durou 10 meses.

Além das novidades estruturais, o Líbero contará com novo Hall Vicente Cecim, espaço para exposições temporárias sobre aspectos da história do cinema e filmes que estarão em cartaz. O espaço também servirá como um local para prestar homenagens a pessoas ligadas ao cinema e ao audiovisual. No novo Hall também haverá um setor de exposição permanente de equipamentos analógicos e digitais que fizeram parte da história e do atual acervo do cinema.

Para a coordenadora do Cine Líbero Luxardo, Nádia Alves, a expectativa desse reencontro com o público é alta. “Nosso objetivo é alcançar um público cada vez maior, oferecendo um ambiente mais confortável e acessível, com uma programação atraente e diversa, que faça valer a pena deixar o conforto de nossos lares”, destacou.

Memórias afetivas

O administrador Fernando Magno, apaixonado por cinema e frequentador assíduo nas quartas-feiras no Cine Líbero Luxardo, declarou que essa vitória não é apenas para os amantes de cinema, mas também, uma evolução na cultura paraense. “A sétima arte está viva! Os paraenses são consumidores fortes de cinema, é muito importante projetos como esse porque trazem uma memória afetiva para quem viveu a época gostosa dos filmes clássicos no Líbero. Estou muito feliz de poder reencontrar o espaço com uma estrutura nova e atualizada”, comentou.

Fernando relembrou os tempos que ia com seu pai assistir filmes indicados ao Oscar que passavam na tela do tradicional cinema. “Muito mais do que histórias, são memórias vivas em nossos corações. Estar no Líbero era uma forma de viver momentos únicos com meu pai, que faleceu ano passado, mas que agora se mantém vivo nas novas memórias que pretendo eternizar no novo local”, concluiu o administrador.

Além do Festival Varilux de Cinema Francês, que marca a reabertura do espaço, o 1º Festival de Cinema Açaí está programado para acontecer ainda este ano. A programação deste evento resulta do edital de mesmo nome, promovido pela FCP e focado na produção audiovisual. O objetivo do concurso é premiar a produção audiovisual e promover a circulação dessas obras, proporcionando acesso gratuito às produções selecionadas.

Agende-se

Reabertura do Cine Líbero Luxardo - Festival Varilux de Cinema Francês

Data: 08 a 22/11

Horário: 19h

Local: Cine Líbero Luxardo, Térreo da FCP (Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré)