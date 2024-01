Filme sobre ex-esposa de Elvis Presley "Priscilla" é exibido no Cine Líbero Luxardo

A história da ex-esposa do lendário Elvis Presley, Priscilla Presley, é o filme em destaque da programação do Cine Líbero Luxardo, da Fundação Cultural do Pará (FCP), a partir desta quinta-feira (25) até o dia 31. O filme “Priscilla” é uma das atrações da programação do cinema que contará ainda com os longas-metragens “Pedágio” e o “Monster”.

Priscilla tem como base as memórias de Priscilla Presley, descritas na autobiografia Elvis e Eu. O longa retira um fragmento da mitologia que gira em torno de Elvis (interpretado por Jacob Elordi, da série Euphoria), a partir da ótica da ex-esposa (interpretada pela revelação Cailee Spaeny, premiada no Festival de Veneza), a qual ele conheceu enquanto servia o exército norte-americano na Alemanha.

O filme brasileiro “Pedágio” traz a Maeve Jinkings como Suellen, uma cobradora de pedágio, percebe que pode usar o trabalho para fazer uma renda extra ilegalmente. Suellen acredita ter um motivo muito bom para tal: o dinheiro seria totalmente destinado a uma caríssima “cura gay” para o filho Tiquinho (Kauan Alvarenga), ministrada por um pastor estrangeiro muito conhecido. O filme foi selecionado para o Festival do Rio de 2023 e considerado um dos melhores filmes do ano passado pelo site Adoro Cinema.

Já “Monster” (Kaibutsu) é mais uma das revelações do cinema coreano. O filme é um thriller e drama dirigido por Kore-eda Hirokazu (Assuntos de Família, Ninguém Pode Saber). A história mostra o drama de Saori (Sakura Ando), uma mãe desconfiada dos comportamentos estranhos que o filho começou a apresentar recentemente e, ao que tudo indica, sem nenhuma explicação. Logo Saori descobre que a situação é culpa de um professor que dá aulas na escola do filho, ela decide então ir até o local para saber o que está acontecendo. O mistério começa a ser apresentado pelo ponto de vista dos três personagens da mãe, do filho e do professor.

Os ingressos no Cine Líbero Luxar custam R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00, a meia-entrada. A bilheteria abre uma hora antes do início dos filmes e aceita pagamento em pix, débito e dinheiro. A classificação indicativa de faixa etária de cada um dos longas.

Nova estrutura - O Cine Líbero Luxardo reabre para as exibições neste ano com nova estrutura, incluindo tratamento acústico, iluminação na sala e corredores, pisos e pintura. A sala de exibição agora possui 102 assentos, sendo dois destinados a Pessoas com Deficiência (PcD). A bilheteria digital, solicitação frequente do público do espaço, também foi implementada, e está disponível desde a reabertura.

O Líbero Luxardo também conta com o novo hall Vicente Cecim, espaço para exposições temporárias sobre aspectos da história do cinema e sobre filmes que estarão em cartaz. O espaço serve ainda como local para prestar homenagens a pessoas ligadas ao cinema e ao audiovisual.

Programação do Cine Líbero Luxardo de 25 a 31 de janeiro:

25/01

15h40: Monster / 2h10 / 12 anos

18h: Pedágio / 1h42 / 16 anos

20h: Priscilla / 1h50 / 16 anos

26/01

15h40: Pedágio

17h40: Priscilla

19h45: Monster

27/01

15h40: Pedágio

17h40: Monster

20h: Priscilla

28/01:

15h40: Monster

18h: Pedágio

20h: Priscilla

29/01

15h40: Pedágio

17h40: Priscilla

19h45: Monster

30/01

15h40: Monster

18h: Pedágio

20h: Priscilla

31/01

15h40: Pedágio

17h40: Priscilla

19h45: Monster