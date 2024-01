‘Griselda’: Conheça a nova minissérie da Netflix estrelada por Sofía Vergara

A nova minissérie da Netflix, “Griselda”, estreou nesta quinta-feira, 25. Estrelada por Sofía Vergara, a produção retrata a história de Griselda Blanco, a “Madrinha da Cocaína” colombiana. Além de atuar, Sofia também é produtora executiva da obra.

Por 11 anos, Sofía Vergara interpretou Gloria Pritchett em “Modern Family”, série norte-americana de comédia. Vencedora de cinco Emmy Awards, a atriz encontrou desafios para dar vida à narcotraficante pioneira no crime organizado. “Não sabia o que era necessário, pois eu nunca havia feito um drama assim. Nem mesmo havia atuado em espanhol. Principalmente no começo, drenava bastante a minha energia”, disse em entrevista ao Splash UOL.

Eric Newman, coprodutor da série “Narcos” - baseada na história de Pablo Escobar e estrelada por Wagner Moura -, foi convocado a ser co-criador e produtor executivo de “Griselda” por escolha de Sofía. “Assisti a 'Narcos' e pensei que eu tinha que conhecer essas pessoas. Pensei que essas pessoas seriam a combinação perfeita e que saberiam exatamente o que fazer com Griselda”, explicou.

O co-criador da série da Madrinha da Cocaína explica que, mesmo que algumas pessoas discordem, há necessidade da produção de obras sobre criminosos. “Acredito que é perigoso não achar a humanidade nas pessoas, não importa o que eles fazem ou são capazes de fazer. Se nós perdermos a noção da humanidade das pessoas, nós não veremos o próximo [criminoso] surgindo”, falou à Rolling Stone Brasil.

Newman reforça que pessoas consideradas “monstros” se tornam assim devido às circunstâncias. “Uma das coisas que me pegaram durante a minha pesquisa sobre a Griselda era de que ela sempre era retratada como um monstro e isso nunca é verdade. Em minha experiência, todo traficante é adorado pelas pessoas ao seu redor”, aponta.

Enquanto estudava sobre Griselda, Sofía entendeu que a narcotraficante foi uma mulher empoderada, mas que escolheu caminhos errados. “Ela poderia ter sido a presidente de um multinacional, a presidente da Colômbia, mas ela, infelizmente, decidiu ir para onde não deveria ter ido”, falou. Para a atriz, a Madrinha da Cocaína era forte e agiu de forma inesperada para uma mulher naquela época.

Sobre o que é a série “Griselda”?

A minissérie “Griselda” (Netflix) retrata a história de Griselda Blanco, a “Madrinha da Cocaína”, uma das maiores narcotraficantes e a pioneira no crime organizado. A trama se passa entre as décadas de 1970 e 1980.

Sofía Vergara vive Griselda Blanco, a Madrinha da Cocaína, em nova minissérie da Netflix (Reprodução / Netflix)

O elenco contra com Sofía Vergara, Alberto Guerra, Juliana Aidén Martinez, Martín Rodriguez, Jose Velazquez, Vanessa Ferlito, Fredy Yate, Gabriel Sloyer e Jose Zuñiga.

Quem foi Griselda Blanco?

Griselda Blanco foi responsável por abrir o mercado de cocaína nos Estados Unidos. A colombiana construiu um império em Nova York e Miami, além de ter atuado como mentora de Pablo Escobar - fundador do Cartel de Medellín.

Nascida em 15 de fevereiro de 1943, Griselda cresceu em uma sociedade com extrema pobreza e violência na Colômbia. Na adolescência, quando cometia pequenos furtos e se prostituía, Griselda conheceu Carlos Trujillo, seu futuro companheiro e pai dos três primeiros filhos: Dixon, Uber e Osvaldo.

Griselda Blanco, a pioneira do crime organizado (Reprodução)

Trujillo atuava em uma rede de tráfico humano e falsificação de documentos, o que facilitava a imigração ilegal de colombianos aos EUA. Ele foi o responsável por ensinar a Griselda sobre seus negócios, o que foi essencial para a construção do negócio da Madrinha da Cocaína.

Ao se mudar para o bairro do Queens, Griselda decidiu que a cocaína seria um “empreendimento” mais vantajoso. Seu marido, Trujillo, não concordou. Quando ele morreu, em 1970, supostamente de cirrose, a futura pioneira do crime organizado teve a oportunidade de mudar o rumo dos negócios. O tráfico de cocaína consolidou-se quando Griselda se casou com Alberto Bravo.

A Madrinha da Cocaína foi morta por dois homens em Medellín, em 2012, após ter sido presa e deportada à Colômbia. Estima-se que Griselda tenha acumulado uma fortuna de, aproximadamente, US$ 2 bilhões com cocaína.

Onde assistir à série “Griselda”?

“Griselda” está disponível no catálogo da Netflix e conta com seis episódios. A minissérie pode ser conferida a partir desta quinta-feira, 25, por assinantes da plataforma de streaming.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)