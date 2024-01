DJ é presa por tráfico de drogas com 20 litros de 'loló'

A Polícia Militar prendeu uma jovem de 28 anos portando 20 litros de "loló", em Goiânia (GO). Segundo a PM, a jovem é DJ e a droga seria revendida em uma rave na capital. Entre as apreensões, também foram encontrados 80 comprimidos de ecstasy e duas porções de “MD”.

Segundo informações do O Popular, a prisão aconteceu no sábado (20), no Setor Jardim Bela Vista. Segundo a PM, o carro em que elas estavam foi abordado por alta velocidade. Durante vistoria, os agentes encontraram as drogas no veículo.

A DJ disse à polícia que havia mais drogas em sua casa e os agentes foram até la. No local, os policiais encontraram um galão com aproximadamente 20 litros de "loló", dez comprimidos de ecstasy, uma porção de "MD" e uma balança de precisão.

Para a PM, a DJ ainda informou que a droga seria comercializada em uma Rave no setor Vale das Pombas. Ela e a amiga foram presas por tráfico de drogas e encaminhadas para a Central de Flagrantes. Segundo a PM, a jovem já tem passagem por lesão corporal.