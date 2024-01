​Polícia apreende adolescente e prende suspeitos de tráfico de drogas em Ananindeua

Policiais militares apreenderam um adolescente e prenderam outras duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas, na sexta-feira (29), no bairro Maguari, em Ananindeua. Os agentes do 29⁰ Batalhão de Polícia Militar (29⁰ BPM) participavam da operação “Tolerância Zero”, quando abordaram três pessoas que transitavam em uma motocicleta.

Um dos indivíduos tentou se desfazer de um saco plástico, jogando-o fora. Durante a verificação do material suspeit​o, foi constatado que a sacola continha uma quantidade de drogas, que, de acordo com os abordados, seria vendida em uma casa de shows do bairro.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Ananindeua, onde o fato foi registrado, sendo instaurados procedimentos administrativos conforme a situação de cada suspeito​, divulgou a PM.