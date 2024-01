Idosa de 60 anos é presa por tráfico de drogas na ilha do Marajó

Uma idosa de 60 anos foi presa pela polícia na madrugada deste sábado (20) em Oeiras do Pará, no arquipélago do Marajó, no Pará.

Ela foi alvo de denúncias de tráfico de drogas e estava com 32 petecas de óxi no momento da abordagem, segundo a polícia.

A prisão foi em um bar na rua Tiradentes, no bairro Marituba. A idosa foi levada para a delegacia, onde o caso foi registrado pela Polícia Civil (PC).

Em nota, a PC disse que a suspeita foi autuada por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça. Segundo a PC, os entorpecentes apreendidos devem ser periciados pela Polícia Científica.

Denúncias de tráfico de drogas podem ser feitas, anonimamente, pelo Disque Denúncia, no número 181.