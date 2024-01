Mulher é presa em ação policial contra o tráfico de drogas, em Moju

Uma mulher identificada como Leia Correia dos Santos foi presa em flagrante na sexta-feira (19), suspeita de tráfico de drogas, no Moju. A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência da investigada, que já teria antecedentes relacionados ao mesmo crime.

Toda a ação iniciou após investigações que apontavam indícios de comercialização de entorpecentes na casa de Leia. Quando a equipe chegou ao local, no bairro de Nazaré, se depararam com cinco menores de idade, entre crianças e adolescentes, que levantaram suspeitas de possível envolvimento com as atividades ilícitas no imóvel.

Ao realizarem as buscas pela casa alvo da ação, os policiais encontraram na cozinha oito porções de uma substância que aparentava ser oxi, que estavam embaladas em plásticos transparentes. Segundo as investigações, os agentes constataram que a intensa movimentação de pessoas na casa indicava que a comercialização do entorpecente e ocorria em plena luz do dia.

Com base no que foi apreendido e apurado no local, Leia foi autuada e conduzida para a delegacia, onde ocorreram as medidas legais cabíveis. A investigada será submetida ao processo legal, e as autoridades seguem investigando para desvendar eventuais conexões com o tráfico na área.