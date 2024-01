Casal é preso suspeito de tráfico de drogas, em Castanhal

Um homem e uma mulher, identificados preliminarmente como Rosivaldo e Francisca, mais conhecida como Linda, foram presos pela Polícia Civil suspeitos de fazerem a comercialização de entorpecentes no bairro da Jaderlândia, em Castanhal, região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (17), quando a mulher teria sido flagrada com as drogas.

O casal já estaria sendo investigado pela Polícia Civil pelo suposto envolvimento com atos ilícitos. Durante a manhã, Linda foi abordada pela Polícia Militar enquanto trafegava em uma motocicleta vermelha, que estava sem placa. Na ocasião, os agentes encontraram com a suspeita cerca de 26 petecas de oxi (crack). Após ser interrogada, ela ainda teria relatado que o companheiro estaria com o restante dos entorpecentes na residência onde os dois moravam juntos.

Ao se deslocar e fazer as buscas no endereço informado pela suspeita, os agentes encontraram o companheiro dela. No local, foram localizadas mais 70 porções da substância que aparentava ser oxi, dois aparelhos celulares e um pote com uma substância utilizada para fazer a mistura da droga e outros objetos utilizados na comercialização de entorpecentes.

Os dois suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e, juntamente com os objetos apreendidos, encaminhados para a delegacia do Jaderlândia, onde ocorreram os procedimentos cabíveis. Rosivaldo e Francisca estão à disposição da Justiça.