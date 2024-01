Suspeito de tráfico e homicídio morre após atacar policiais com terçado, no Marajó

Um homem, identificado como Willian Macedo, foi morto durante uma intervenção policial após atacar equipes da PM com terçado, no Marajó. O caso ocorreu no município de São Sebastião da Boa Vista, no domingo (14), quando moradores acionaram os policiais para relatar que estariam sofrendo ameaças. Willian era suspeito de homicídio e de tráfico de drogas.

VEJA MAIS

Segundo a PM, Willian estaria ameaçando moradores na estrada do Cocal com um facão. Quando os agentes chegaram ao local, abordaram o suspeito e deram voz de prisão. Willian teria pego o terçado e tentou atingir a equipe, momento em que um dos policiais fez dois disparos contra o suspeito. O local onde tudo ocorreu seria de difícil visibilidade, o que teria dificultado a ação dos PMs.

Willian foi socorrido, levado ao hospital da cidade marajoara , mas morreu algumas horas depois de dar entrada na unidade de saúde. No local onde o suspeito estava, os policiais ainda apreenderam uma pequena quantidade de cocaína, maconha e oxi que seriam de Willian.

Conforme a PM, Willian seria suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido dias antes. Ele também teria passagens por extensa ficha criminal que inclui suspeita de tráfico de drogas, ameaças, violência doméstica e estupro.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem morreu durante intervenção da Polícia Militar. O caso é investigado pela delegacia de São Sebastião da Boa Vista.