Polícia investiga homicídio contra vigilante em Águas Lindas, neste domingo (14)

Por volta das 8 horas deste domingo (14), o vigilante de uma empresa de segurança foi baleado na passagem Alzilândia, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua (PA). Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento da ação. A Polícia Civil, que apura o caso, não divulgou o nome da vítima, mas confirmou a morte após socorro médico. Nas redes sociais, o homem foi identificado como Pitter Soares, segundo uma nota de pesar.

Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o vigilante estava na calçada, quando um motociclista para próximo a ele. Quase ao mesmo tempo, um carro, modelo Fiat Mob de cor prata, também para um pouco adiante. Em alguns segundos, dois homens descem do carro: um fica próximo à porta do veículo e o outro anda em direção ao vigilante, com a arma em punho.

O vigilante levanta as mãos e solta a mochila que carregava. Porém, logo o homem armado começa a desferir vários disparos. O vigilante tenta correr, mas é atingido e cai no chão. As imagens sugerem que o suspeito realizou pelo menos seis tiros. Enquanto o vigilante era alvejado, o motociclista arranca e segue pela via.

Em seguida, o homem armado pega algum objeto do vigilante, que ficou caído no chão - supostamente uma arma, pega também a mochila do homem e volta para o carro de onde saiu. As imagens terminam com o atirador e o comparsa de motorista fugindo no carro prata.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Civil, em nota, o vigilante foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. "A Polícia Civil, por meio da Seccional de Ananindeua, tomou conhecimento do caso e realizou apurações na passagem Alzilândia. Foi solicitada perícia para levantamento do local do crime. A PCPA segue em diligências para elucidar os fatos e identificar a autoria do crime", diz mais a nota.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.