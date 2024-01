Homem é preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em Igarapé-Miri

Um homem foi preso no fim da noite de sábado (13) por suspeita de tráfico de drogas no conjunto habitacional Açailar, no município de Igarapé-Miri, nordeste paraense. De acordo com relatório da Polícia Civil, Rodrigo Oliveira Almeida foi flagrado durante rondas do policiamento ostensivo, comercializando entorpecentes na área.

Era por volta de 22h30 quando uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas para localizar dois supostos assaltantes que haviam acabado de roubar um estabelecimento comercial no conjunto habitacional Açailar. Ao passarem pela PA-151, em frente ao Templo Central da Assembleia de Deus, os policiais presenciaram o momento em que um indivíduo entregou algo a outro que estava em uma motocicleta de placa não identificada, recebendo deste uma quantia em dinheiro.

Ambos, ao avistarem as viaturas, empreenderam fuga - oportunidade em que o indivíduo que estava na motocicleta conseguiu fugir. Rodrigo, por sua vez, correu para o interior de uma casa, mas foi alcançado pelos policiais.

Segundo os agentes, Rodrigo admitiu que estava traficando no local e que tinha drogas escondidas em seu short. Com ele foram encontrados 16 invólucros de substância semelhante à cocaína, pesando aproximadamente 6.4g, além de R$ 15,00 em espécie e um aparelho celular.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito que, em seguida, foi conduzido à delegacia para a tomada das medidas cabíveis. Rodrigo Oliveira Almeida se encontra à disposição da Justiça, descreve o relatório.