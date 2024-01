Homem de 50 anos é morto em cima de telhado de residência no bairro do Jurunas

Manoel Vanildo Vilhena Azevedo, de 50 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado (13) em cima do telhado de uma residência, na travessa Bom Jardim entre as passagens Paulo Roberto e Limoeiro, no bairro do Jurunas, em Belém. De acordo com as primeiras informações repassadas por moradores da área à Polícia Militar, Manoel foi surpreendido pelos assassinos. Tentou fugir, porém acabou caindo morto em cima do telhado.

Os suspeitos empreenderam fuga, sem que fossem identificados. Ainda não há detalhes sobre como eles chegaram ao local do crime.

Equipes da PM acionaram a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do ​cadáver. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de Manoel caído sobre o telhado e coberto por um pano.

O crime atraiu dezenas de curiosos para a travessa Bom Jardim. O caso será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta matéria, a polícia ainda não havia fornecido nenhum tipo de informação sobre a possível motivação para o homicídio.