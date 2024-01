Fiscais da Sefa apreendem 2.100 antenas parabólicas em Dom Eliseu (PA)

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam mais de 2.100 antenas parabólicas e componentes eletrônicos no município de Dom Eliseu, no nordeste do estado. Essa mercadoria totaliza R$ 708.693,00. A carga veio de São Paulo (SP) e tinha como destino o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Na carga, os servidores fazendários identificaram a falta de nota fiscal. "Foram apresentados apenas o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) e uma declaração da carga que estava sendo transportada no veículo”, informou o coordenador da unidade da Sefa no Itinga, Gustavo Bozola.

A documentação foi desconsiderada e, em seguida, lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 242.342,23. Este foi o quinto veículo autuado pelo mesmo motivo nos últimos quatro meses.