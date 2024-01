Ator paraense Victor Barros estreia em grande produção nacional

O ator e humorista Victor Barros se prepara para brilhar nas telinhas e telonas. Ele viverá o indígena Katir, em “Luz”, na nova série da Netflix. A produção promete ser a primeira série brasileira para que a família assista toda junta.

Com estreia marcada para o dia 07 de fevereiro, como mostra o trailer divulgado nesta quarta-feira (24).

“Luz” conta a história de uma menina, que tem o mesmo nome da produção, em busca das suas verdadeiras origens. Luz (Marianna Santos) foi criada desde bebê por uma comunidade Kaingang, ela é uma menina órfã não-indígena, que esbanja inteligência e sabedoria baseada nos valores dos kaingang.

No elenco tem ainda Daniel Rocha, Gabriela Moreyra, Dandara Albuquerque, Claudia Di Moura, Mauricio Destri, Mel Lisboa, Celso Frateschi, Marcos Pasquim e Miá Mello, entre outros.

Ao lado de Luz, está Katir, neto de GA (Claudia Di Moura), que é líder da comunidade indígena e Pajé Kaingang. Katir foi criado por ela, depois que a mãe dele foi embora da comunidade. Então o jovem indígena tem GA como essa referência materna. Ela é quem adota e se torna a principal cuidadora e protetora de Luz. Por isso a proximidade entre eles.

Para chegar até o papel de Katir, Victor passou por três testes, iniciados em 2021. Foi um pedido à Nossa Senhora de Nazaré, que trouxe as respostas que o ator tanto pedia.

“Fiz um pedido como um bom paraense devoto de Nazinha, porque tinha dúvidas se deveria morar onde nasci. Falei assim: ‘Se for para eu ficar em SP me dê um sinal, senão eu volto pra Belém’. Quando eu desci do avião, ao retornar para São Paulo, acredite se quiser (risos), recebi a ligação que tinha sido aprovado para fazer a série. Aí mana, égua, minha vida virou”, conta o ator eufórico.

Victor mora há oito anos em São Paulo, em busca de trabalhos artísticos, ele passou um bom tempo se dedicando à internet, onde faz um grande sucesso. O seu perfil @essasonsa no Instagram, soma mais de 100 mil seguidores, na rede é possível encontrar um conteúdo totalmente voltado para o regionalismo do Pará.

“Eu vim pra São Paulo sonhando em um dia participar de alguma novela, série ou filme, e fiz vários testes, mas sempre levava não, atrás de não! E aí chegou um momento, principalmente depois da internet, que eu cheguei a pensar em desistir da carreira de ator, já que na web estava dando tudo certo, e a carreira de ator já tinha sete anos e nada. Então eu passei no teste para fazer ‘Luz’. Égua, mana, foi tipo assim, a realização de um sonho literalmente”, pontua Victor Barros.