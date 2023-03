Comediante Victor Barros faz primeira apresentação em Belém

O comediante paraense Victor Barros apresenta o seu primeiro show em Belém. “Onde Vim Pará” será no dia 09, às 20h, no Teatro Experimental Waldemar Henrique. Victor Barros tem mais de 107 mil seguidores do Instagram e compartilha vídeos das peculiaridades da vida dos paraenses.

O show “Onde Vim Pará” mostra um pouco das dúvidas e comentários ‘inconvenientes’ que Victor Barros tem escutado durante os últimos sete anos. O comediante se mudou para São Paulo em 2016, e no período da pandemia ele levou o seu show para as redes sociais, com a postagens de vídeos, que viralizaram.

VEJA MAIS

“Eu já trabalhava antes fazendo apresentação de comédia em São Paulo falando sobre o Pará, sempre! Isso parou devido a pandemia né, e foi quando decidi levar o trabalho que já fazia nos palcos para a internet, e sempre as pessoas me perguntavam sobre quando eu voltaria a fazer peças de comédia e tudo mais, e eu sempre disse que a minha primeira apresentação de comédia após a pandemia seria aqui em Belém, devido a tudo que venho conquistando e devo tudo isso ao povo paraense, além de ser a minha terra, foi onde eu descobri que eu seria artista, foi onde pisei no palco pela primeira vez, então tudo isso significa demais pra mim. Além disso tudo, antes eu fazia pequenas participações em apresentações de comédia, entre 3min-10min no palco, essa é a primeira”, contou Victor.

"Onde Vim Pará?" leva para os palcos uma história que todo paraense já passou ou ainda vai passar, quando é questionado sobre os diversos pensamentos estereotipados que existem em relação a como é a vida no Pará. Porém, o roteiro propõe uma encenação que garante divertir o público tanto com a dramaturgia, quanto com atos criativos de improviso e interações.

“Espero muito que o público se identifique com as minhas histórias, que se sintam representados, até porque esse é um dos meus maiores objetivos de carreira, representar da melhor forma possível o nosso Estado. Espero uma receptividade do público, até porque (spoiler - risos) terá um momento de interação com o público, e espero que as pessoas interajam comigo, hahahahahaha! E espero muito que as pessoas se divirtam muito e saem do teatro leve, orgulhosas de serem paraenses e amando mais o nosso Estado”, disse o comediante.

Através de acontecimentos pouco convencionais, em "Onde Vim Pará?", o humorista expõe as lamentáveis, porém cômicas, situações que enfrenta sendo paraense e morando em uma cidade como São Paulo.

Agende-se

Onde Vim Pará?

Data: 09/03

Hora: 20h

Local: no Teatro Experimental Waldemar Henrique