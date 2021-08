Paraense que vive em São Paulo cria conteúdos para a web para exaltar região Norte

Os conteúdos produzidos pelo ator paraense Víctor Barros, de 25 anos, são uma febre nas redes sociais e conquistam um número cada vez maior de internautas. De um jeito bem humorado, ele compartilha com os seus mais de 55 mil seguidores vídeos que mostram a forma peculiar de falar do paraense, o cotidiano de quem mora no Pará e a musicalidade única do tecnobrega.

A ideia do ex morador do bairro da Pedreira de representar o paraense de forma tão caricata e difundir a cultura regional surgiu bem antes de entrar na internet. Cinco anos atrás, ao se mudar para São Paulo, ele percebeu como os sulistas tinham impressões equivocadas dos nortistas.

“Eu ficava mordido quando ouvia as pessoas dizerem coisas do tipo: "lá só tem mato", "como que tu chegaste aqui?, “Lá tem avião?"... Então eu decidi que tinha que fazer alguma coisa, já que estava aqui. Eu precisava usar a minha arte para quebrar esses estereótipos e fazer as pessoas verem como nosso estado e nossa cultura são incríveis”, relembra.

Durante dois anos, Barros trabalhou fazendo Stand Up Comedy explorando piadas que relatavam o cotidiano e os perrengues de um belenense que se adaptou à capital paulista, sempre buscando quebrar qualquer forma de discriminação dentro e fora do meio artísitico.

Mas, foi durante a pandemia, ao ter que adaptar os shows que fazia para conteúdos voltados para as redes sociais que Víctor começou viralizar com vídeos autênticos e divertidos, colecionando vários seguidores do Pará e do Brasil inteirinho.

“Eu recebi feedback no primeiro vídeo e tomei um susto, porque, claro, meu objetivo era que as pessoas vissem o vídeo, mas eu não esperava que o primeiro já ganhasse uma projeção tão grande”, diz ele, o contar que foi uma grande surpresa a repercussão que o material teve.

E o sucesso do jovem ator não pára por aí. Ele também revelou que tem sido procurado por muitas pessoas que não são parentes, mas se interessam pela cultura e querem conhecer mais. “Tenho também seguidores que vão se mudar para lá [Pará] e começaram a me seguir para saber mais sobre a região”, reafirma.

Víctor, que se autodeclara como o maior fã do próprio Estado, afirma se sentir realizado por poder repassar conteúdos e informações sérias de forma leve e divertida. Mas, também sabe que é uma grande responsabilidade que carrega consigo.

“Eu me sinto muito feliz e muito grato por estar levando a nossa cultura para outras pessoas. Ao mesmo tempo, também tem um certo "medo", uma responsabilidade muito grande porque eu quero representar da maneira correta. Então, eu sempre penso muito, busco na memória, converso, para que seja feito de uma maneira que contemple da melhor forma os paraenses”, diz.

Mesmo longe da Cidade das Mangueiras, Barros diz que conserva com muito carinho todas as memórias e bons momentos vividos em Belém. Entre as coisas das quais sente mais saudades, além da família e dos amigos, está a gastronomia paraense.

“Égua, a nossa comida é a melhor do mundo, não adianta. Sinto falta de tomar um tacacá à tarde, de poder comer um vatapá, uma maniçoba, de tomar café com pupunha. E claro, acima de tudo do açaí, é o que eu mais sinto falta”, finaliza.