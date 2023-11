Sofia Vergara compartilha fotos do primeiro encontro de 'Modern Family'

A atriz Sofia Vergara, 51, compartilhou nesta quinta-feira (16), registros do primeiro encontro do elenco da série ‘Modern Family’ desde o final do projeto, em 2020. Em seu perfil no Instagram, a modelo deixou os fãs morrendo de saudades e fez uma homenagem para Phil Dunphy (Ty Burrell), que não pôde comparecer ao jantar.

“Reunião de ‘Modern Family’ quase perfeita”, escreveu Jesse Tyler, que interpretou Mitchell na série. Os comentários da publicação foram recheados de elogios ao elenco e pedidos para um novo projeto. “Por favor, façam um especial de Modern Family”, disse um seguidor. “Precisamos de uma produção especial”, pediu outro.

Lançada em 2009, a série de comédia ‘Modern Family’ teve onze temporadas e venceu o Emmy de Melhor Série de Comédia por cinco anos consecutivos entre 2010 e 2014, além de outros 14 emmys nas categorias da premiação.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)