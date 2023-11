Filme 'Divertida Mente 2' tem trailer divulgado com nova emoção; vídeo

Após quase nove anos do primeiro filme, “Divertida Mente 2” levará novamente aos espectadores da obra os sentimentos da adolescente Riley. Com previsão de lançamento para junho de 2024, a trama teve seu trailer divulgado pela Disney nesta quinta-feira (9), revelando a chegada de uma nova emoção da menina que entrou na puberdade. Assista:

O teaser mostra as já conhecidas emoções Alegria, Tristeza, Nojinho Medo e Raiva lidando com os desafios da adolescência, que prometem ser ainda mais complexos do que os da infância. Em um dia normal de funcionamento, a central dos sentimentos recebe uma reforma dos construtores para a introdução de novos botões no painel de controle, preparando a chegada de uma nova emoção: a Ansiedade.

O perfil da Disney no Brasil divulgou o cartaz oficial do filme, onde é possível ver, além de Ansiedade, outras possíveis novas emoções, de prováveis nomes como: tédio, vergonha e inveja. Confira:

“Divertida Mente 2” tem previsão de estreia nos cinemas dos EUA para 19 de junho de 2024. Amy Poehler, Phyllis Smith e Maya Hawke estão lançadas no elenco original de vozes em inglês. Quem aguarda pelo segundo filme, pode (re)assistir o primeiro na plataforma d streaming Disney+.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)