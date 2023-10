Como fazer a foto 'Disney Pixar’? Saiba como entrar na nova trend do Instagram

Se você é um usuário de redes sociais, provavelmente já está ciente de como as tendências do Instagram, Twitter e TikTok estão em constante evolução. A mais recente delas é a foto "Disney Pixar", o qual pessoas de todo o mundo estão recriando imagens próprias ou de outros no estilo característico do estúdio de animação Pixar, que faz parte da família Disney e é responsável por sucessos como, por exemplo, "Os Incríveis," "Toy Story," "Ratatouille," entre outros.

O que torna esta tendência tão especial é o uso de Inteligência Artificial (IA) para transformar e modelar imagens comuns de modo a se assemelharem às adoradas animações da Disney Pixar. Se você está ansioso para participar dessa nova moda, confira o passo a passo de como criar:

Primeiro, acesse o site oficial do Bing Create; Crie uma conta Microsoft; Descreva sua imagem utilizando os seguintes características que você deseja que tenha em seu persona acompanhado das seguintes frases: "Crie um pôster no estilo Pixar. Nesse pôster, faça… " ou "Faça um personagem no estilo Pixar. Ele deve ter… "; Clique em "criar" e o site irá então gerar quatro versões diferentes da imagem para você escolher; Se o resultado não for exatamente o que você desejava, não se preocupe. Você pode fazer novos testes com descrições textuais diferentes e comandos alternativos. Ou, simplesmente, clique em "criar" novamente para gerar novas versões de forma gratuita.