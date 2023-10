'A Magia de Aruna', nova série da Disney+, ganha trailer e data de estreia; confira

A Disney+ divulgou o primeiro trailer da nova série "A Magia de Aruna", estrelada pelas atrizes Erika Januza, Cleo, Giovanna Ewbank, Jamilly Mariano e Suzana Pires. O novo seriado repleto de magia e fantasia terá seis episódios e chega ao catálogo do streaming no dia 29 de novembro.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, muitos apreciadores da temática comemoraram o lançamento do seriado na plataforma. Os fãs também festejaram ao ver uma produção brasileira, gravada no Rio de Janeiro, na Disney+.

Além das atrizes do elenco principal, a série escrita por Maira Oliveira conta com os atores Caio Manhente, Thiago Voltolini, Drayson Menezzes, Renata Castro Barbosa e Antonio Fragoso nesta primeira temporada.

Sinopse

O Rio de Janeiro se tornou um lugar cinzento desde que o mundo passou a enfrentar uma forte crise solar. Na cidade mora a jovem Mima (Jamilly Mariano), uma adolescente que possui hiper empatia - capacidade de experimentar todo sentimento alheio - e sonha em ser apenas uma adolescente comum, como as outras da escola.

Em um desafio no colégio, Mima perde o controle do dom que esconde de todos e acaba revelando um feitiço realizado há 300 anos. Por conta disso, a jovem acorda as três Bruxas Guardiãs e, com elas, começa a dominar o poder e a aprender que a hiper empatia e a magia podem ser coisas boas.

Trailer

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)