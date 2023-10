WhatsApp no Halloween: veja como personalizar seu aplicativo para o Dia das Bruxas

O Halloween já chegou e, com ele, a vontade de deixar tudo com uma cara mais assustadora e divertida. Para entrar no clima da data, separamos algumas dicas para personalizar seu WhatsApp. Com alguns ajustes simples, é possível deixar o aplicativo com uma cara mais aterrorizante.

Confira algumas dicas para personalizar o WhatsApp para o Halloween:

Mude o ícone do app

Android e iOS oferecem alternativas para mudar o visual dos ícones de aplicativos na tela inicial. Nesse caso, é possível substituir o tradicional logo do WhatsApp e deixar o celular no clima do Dia das Bruxas.

Android

Baixe o aplicativo "X Icon Changer" na Play Store.

Abra o app e selecione o WhatsApp.

Escolha entre enviar uma imagem da câmera ou da galeria.

Confirme a mudança e troque o ícone na tela principal.

iOS

Abra o aplicativo Atalhos.

Selecione o ícone de "+";

Escolha a opção "Abrir app";

Selecione o WhatsApp;

Toque na aba superior da tela;

Selecione "Renomear" e altere para o nome do app;

Selecione "Escolher ícone" e escolha uma das opções disponíveis;

Toque em "Adicionar à Tela de Início";

Salve as opções.

Você pode pesquisar ícones de Halloween na internet, como no site Freepik.

Papel de parede temático

A mudança do papel de parede afeta apenas a interface do seu celular e outras pessoas não podem ver a imagem. Se você quer deixar um grupo no clima de Halloween, a alternativa é mudar a foto da conversa.

Android e iOS

Abra o WhatsApp;

Acesse as configurações;

Selecione "Conversas";

Toque em "Papel de parede";

Pressione "Mudar";

Selecione "Minhas Fotos";

Escolha a nova imagem;

Salve a mudança.

Alguns sites possuem papéis de parede gratuitos e adaptados à resolução de tela do celular, como Freepik, Pixabay e Unsplash.

Use uma fonte diferente

Também é possível escrever com outra fonte no WhatsApp para alterar o nome dos grupos ou até o seu próprio nome de exibição no aplicativo. Alguns geradores de fontes permitem usar um estilo gótico de tipografia que pode se encaixar no tema do Halloween.

Android e iOS

Acesse o site PiliApp;

Digite o texto que deseja converter;

Selecione a opção da fonte "texto em inglês antigo";

Copie o resultado;

Cole no WhatsApp.

Personalize seu avatar

O avatar 3D do WhatsApp também pode entrar no clima do dia 31 de outubro. Apesar da Meta não criar um evento especial de Halloween, você ainda pode personalizá-lo com fantasias e adereços diversos e enviar o resultado em figurinhas nas conversas.

Android e iOS

Abra o WhatsApp;

Toque no ícone de três pontos;

Selecione "Configurações";

Pressione "Avatar";

Crie um personagem ou toque no ícone de lápis;

Escolha entre as opções de fantasias e roupas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)