Halloween: Confira cinco filmes de terror em alta para assistir nesta data

Para entrar no clima de Halloween, não tem coisa melhor do que conferir bons filmes temáticos sobre a data. Preparamos uma lista com cinco opções de filmes em alta para curtir um Halloween especial. A lista contempla tanto fãs de possessões demoníacas, serial killers ou aquele terror raiz de arrepiar os cabelos. Confira:

VEJA MAIS

1 - Sobrenatural: A Porta Vermelha (2023)

No filme, os pesadelos de Josh Lambert e seu filho Dalton já não pertencem mais ao mundo dos sonhos. Desta vez, demônios antigos e aterrorizantes retornam para atormentá-los, transformando a vida deles em um verdadeiro inferno!

2 - A Freira 2 (2023)

Outro título que está em alta é A Freira 2, que chegou recentemente no catálogo. O cenário macabro do filme começa em um convento na Romênia, onde uma freira comete suicídio. Assim como no primeiro longa, a sequência se concentra na aparição do demônio Valak. Em 1956, na França, um padre é assassinado e parece que um mal está se espalhando. Determinada a deter o maligno, irmã Irene mais uma vez fica cara a cara com uma força demoníaca.

3 - Bodies Bodies Bodies (2022)

Em meio a um furacão, um grupo de jovens planeja uma festa em uma mansão isolada. A celebração logo se torna uma luta desesperada pela sobrevivência quando o grupo inicia uma brincadeira "inocente" chamada "Morte Morte Morte". Isso é tudo que um assassino desconhecido e sanguinário precisava para começar a eliminar um por um!

4 - A Morte do Demônio: A Ascensão (2023)

Imagine-se em Los Angeles, onde um antigo livro sinistro invoca demônios famintos por sangue. Agora, você se encontra em uma luta desesperada pela sobrevivência. Os demônios ficam cada vez mais agressivos e um prédio inteiro se torna palco desse pesadelo! Se esse plot não te convenceu a assistir A Morte do Demônio: A Ascensão (2023) na HBO Max, temos mais 4 motivos para te dar!

5 - O Exorcista do Papa (2023)

Você acredita em exorcismos? Esta é a história do padre Gabriele Amorth, exorcista do Vaticano que enfrentou mais de 100 mil possessões demoníacas. Em O Exorcista do Papa (2023), a luta entre o sagrado e o profano se desenrola em detalhes fascinantes que gelam a espinha.