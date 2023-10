Receita de Halloween: aprenda a fazer 'pizza de aranha' e arrase na noite do Dia das Bruxas

Não vai para nenhuma festa de Halloween, mas quer deixar o clima em casa mais "assustador"? Que tal aprender a fazer uma pizza de aranha e surpreender a família? A opção, além de deixar a casa mais animada, pode ajudar na integração da casa, incluindo as crianças!

Para produzir a pizza, você vai precisar de poucos ingredientes: queijo muçarela, molho de tomate, tomate, berinjela ou massa de pizza pronta, orégano e azeitonas. Veja como fazer:

Ingredientes da pizza de aranha

Rodelas de berinjela ou massa de pizza pronta;

Molho de tomate;

Queijo muçarela;

Tomate;

Azeitonas;

Orégano

Modo de fazer da pizza de aranha

Use rodelas de berinjela como base da pizza. Outra opção é utilizar massa de pizza pronta para fazer a base. Em seguida, coloque o molho de tomate e a muçarela. O próximo passo é cortar as azeitonas em pedaços mais longos (perninhas), outros mais redondos (o corpinho e a cabeça da aranha). Outras partes podem ser em rodelas pequenas para ser as patinhas. Sobre a muçarela, monte as aranhas. Leve ao forno por aproximadamente 30 minutos e sirva em seguida.