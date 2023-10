Como fazer teia de aranha para o halloween: confira duas opções para produzir em casa

As festas de Halloween, realizadas no mês de outubro e até início de novembro, costumam ser marcadas por muita fantasias e, claro, decorações com temas assustadores. Um dos elementos que mais estão presentes são as teias de aranha, que remetem a lugares abandonados, o que logo são associados a mal-assombrados.

Para economizar, muitos adeptos à celebração buscam fabricar a própria decoração, procurando alternativas mais baratas e até mais práticas de serem produzidas. Confira duas opções de como fazer a própria teia de aranha para decorar a sua festa de Halloween:

VEJA MAIS

Como fazer teia de aranha para o Halloween com algodão

Materiais

Algodão;

Tesoura;

Fita Adesiva;

Cola Branca;

Prato de Plástico;

Pincel;

Tinta Branca;

Pincel Fino;

Brilho ou Glitter (Opcional)

Passo-a-passo

Pinte partes do algodão com a tinta branca (com brilho, se preferir); Estique um pedaço do algodão com cuidado até que fiquem parecendo uma teia; Com a fita adesiva, fixe as extremidades do algodão em algum ponto alto da parede; Espalhe o algodão em várias direções, imitando um padrão de teia; Espere secar e está pronta.

Como fazer teia de aranha para o Halloween com cola de isopor

Materiais

Dois pedaços pequenos de isopor

Cola de isopor

Passo-a-passo

Aplique um pouco de cola na base de um dos isopores Com a outra parte do isopor, friccione uma parte à outra, como se estivesse "batendo" um no outro Após isso, "teias" se formarão e jogue-as por cima do objeto ou móvel que deseja decorar

Carolina Mota, estagiária sob supervisão