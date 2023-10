Halloween no Instagram: 15 filtros para entrar no clima do Dia das Bruxas

O Halloween é uma das datas mais divertidas do ano, e o Instagram é um ótimo lugar para compartilhar suas fantasias e fotos assustadoras. Confira 15 filtros que vão te ajudar a entrar no clima e fazer você arrasar nas fotos e vídeos para o Dia das Bruxas.

Sally Skellington

Transforme-se na personagem mais querida do filme "O Estranho Mundo de Jack". Clique aqui.

Thriller

Insira o seu rosto no clipe da música "Thriller", de Michael Jackson. Clique aqui.

Abóbora

Adicione uma abóbora assustadora à sua foto. Clique aqui.

Ghostface

Surpreenda seus seguidores com o filtro do assassino da franquia "Pânico". Clique aqui.

Demogorgon

Entre no clima da série "Stranger Things" com o filtro do monstro Demogorgon. Clique aqui.

Chucky

O boneco assassino é perfeito para quem quer um filtro horripilante. Clique aqui.

Lobisomem

Transforme-se na criatura ao abrir a boca. Clique aqui.

Arlequina

Faça uma "palhaçada" no Halloween com o filtro da vilã do Batman. Clique aqui.

Caveira mexicana

Comemore o Dia dos Mortos com o filtro da caveira mexicana. Clique aqui.

Drácula

Entre no clima do Halloween com o filtro do conde Drácula. Clique aqui.

Pennywise

Convide seus seguidores para entrar no bueiro com o filtro do palhaço Pennywise. Clique aqui.

Wandinha

Transforme-se na filha mais velha da Família Addams. Clique aqui.

Jigsaw

Faça seus seguidores ficarem com medo com o filtro do sádico Jigsaw do "Jogos Mortais". Clique aqui.

Annabelle

Transforme-se na boneca aterrorizante dos filmes de "Invocação do Mal". Clique aqui.

Bruxa

O principal símbolo do Dia das Bruxas também não podia faltar com o clássico chapéu de bruxa. Clique aqui.

