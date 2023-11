Filme Divertidamente 2 terá quatro novas emoções, saiba quais

Para quem estava com saudades de notícias do longa "Divertidamente 2", a sequência traz novidades! Um exemplo é a adição de quatro novas possíveis emoções: ansiedade, tédio, vergonha e inveja. A previsão de estreia é para junho de 2024.

VEJA MAIS

Além das novas emoções, Divertidamente 2 acompanhará a fase da adolescência da personagem Riley. Segundo o insider “Can We Get Some Toast”, as emoções adicionadas serão: ansiedade, tédio, vergonha e inveja, sentimentos que disputarão espaço com as já conhecidas emoções: Alegria, Nojinho, Tristeza, Medo e Raiva. Se as novas emoções forem confirmadas, o próximo filme terá nove "divertidamententes" controlando um cérebro adolescente. Já imaginaram esse enredo?

Algumas mudanças também acontecem com as vozes oficiais de Inside Out, ou Divertidamente, o título nacional. Os dubladores Mindy Kaling e Bill Hader, por questões de contrato, poderão não voltar como as vozes de Nojinho e Medo. Fica a dúvida dos fãs sobre o destino dos dois personagens.

Enquanto Divertidamente 2 não chega aos cinemas, já que a previsão é para junho de 2024, os fãs podem relembrar o longa de 2015 na Disney+.