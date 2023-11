Giovanna Lancellotti revela piercing em local íntimo em novo filme "O Lado Bom de Ser Traída"

Um dos filmes mais comentados do Brasil "O Lado Bom de Ser Traída", da Netflix, trouxe um detalhe que não passou despercebido pelo público. O longa que tem cenas picantes com a atriz Giovanna Lancellotti mostrou um piercing íntimo da atriz. Em uma das cenas Giovanna revela um piercing no mamilo direito.

"O Lado Bom de Ser Traída" da Netflix está no top 10 dos longas mais assistidos do país. A produção tem chamado a atenção com diversas cenas de sexo e nudez. Os momentos picantes são na maioria, vividos por Lancellotti e Leandro Lima, ator que interpreta Marcos na trama. O detalhe do piercing no mamilo foi muito comentado nas redes sociais.

O filme é baseado no livro homônimo da brasileira Sue Hecker. A história acompanha Babi (Giovanna Lancellotti), uma contadora que descobre que foi traída pelo noivo e decide transformar a vida sexual, aventurando-se numa relação apimentada com um juiz misterioso, interpretado por Lima.

Conforme contou ao "Quem Pode, Pod", Giovanna Lancellotti fez algumas exigências para atuar na trama. A primeira que não atuaria em cenas com nu frontal, e a segunda que não gravaria cenas com "língua no peito". Os pedidos foram atendidos pelo diretor Diego Freitas.