Madame Teia, filme derivado do ‘Aranhaverso’, ganha primeiro trailer e divide opiniões na web

A Sony Pictures decidiu surpreender os fãs da franquia Marvel e publicou o primeiro trailer de Madame Teia, novo filme que é derivado do “Aranhaverso” no cinema, que já tem Morbius (2022) e os dois Venom (2018 e 2021). O filme está previsto para estrear nos cinemas no dia 14 de fevereiro de 2024.

Dakota Johnson, a estrela de “Cinquenta Tons de Cinza", viverá Cassandra Wenn, que usa as habilidades de clarividência contra uma ameaça misteriosa e evitar catástrofes, transformando-se na heroína que dá nome ao longa-metragem.

Assista ao trailer:

Conforme passa a ajudar as pessoas com seu novo dom, Wenn cruza o caminho de três outras mulheres, trazendo um protagonismo feminino ao lançamento. Apesar da boa proposta, as novidades apresentadas na prévia, porém, não agradaram os fãs.

"Obrigado, Sony. Já sei a história do filme só pelo trailer que mostrou tudo. Mais um ingresso economizado", ironizou um internauta.

“Parece uma série da Disney. ‘As Visões da Rave’ voltaram”, escreveu um segundo.