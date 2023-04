Jeremy Renner, o 'Gavião Arqueiro', divulga novas imagens do acidente de 'snowcat'

A rede americana ABC transmitiu no programa Good Morning America, de quinta-feira (6), mais um trecho da entrevista de Diane Sawyer com Jeremy Renner, de 52 anos, na qual mostra cenas do acidente com snowcat que quase o matou em meados de janeiro.

No vídeo, é possível ver uma conversa com duas pessoas que ajudaram Renner e o local cheio de sangue em que o ator foi atropelado. "Era sangue, uma boa quantidade de sangue. E ele estava com tanta dor e tinha sons que estavam saindo dele... Havia tanto sangue na neve que, quando olhei para a cabeça dele, parecia que estava completamente rachada", disse Rich Kovach, vizinho de Renner, na entrevista.

Renner afirmou na entrevista que se lembra claramente de toda a dor que suportou, mas não deixou de se questionar sobre como seria a sua “existência” se não tivesse se recuperado totalmente. O ator ainda comentou que, apesar de ter passado maus bocados e ter quebrado mais de 30 ossos no acidente, faria tudo de novo para salvar a vida do sobrinho. "Perdi muita carne e osso, mas fui reabastecido e reabastecido com amor - e titânio", brincou.

VEJA MAIS