Jeremy Renner publica foto na UTI junto à equipe médica

O ator Jeremy Renner, que interpreta o herói Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, internado após sofrer um grave acidente, completa 52 anos neste sábado, 7, e, para marcar a data, publicou uma foto no seu perfil do instagram, onde aparece junto com a equipe médica que cuida dele na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações são do G1.

Renner foi vítima de atropelamento por uma máquina de neve, no último domingo, 1, enquanto limpava a neve acumulada próximo da sua casa, no estado americano de Nevada. Segundo a matéria do G1, o ator, que já foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo filme “The Hurt Locker”, foi socorrido e chegou em estado grave ao hospital. Ele teria sofrido trauma torácico e diferentes lesões ortopédicas, já tendo passado por cirurgia.

O estado dele é considerado crítico, mas estável, e ele permanece na UTI, onde celebrou o aniversário. Jeremy tem atualizado os fãs acerca do seu estado de saúde com bom humor, através de postagens no Instagram. Especula-se que a recuperação do artista deva ser longa, devido à gravidade do acidente.