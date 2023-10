Cena de ‘Homem de Ferro’ foi feita 100% de CGI e público não percebeu

A greve dos atores de Hollywood iniciou dia 13 de julho deste ano e as negociações foram complicadas, devido à questão da Inteligência Artificial (IA). O que os fãs talvez não saibam é que o uso de IA e CGI – Computer Graphic Imagery ou em português, computação gráfica – é comum no audiovisual. Séries como “Black Mirror” e “Invasão secreta” mostraram essa aplicação. Inclusive, ampliaram a discussão sobre o direito de imagem, a substituição por AI, entre outros tópicos. Uma cena de Tony Stark, em "Homem de Ferro 3" foi completamente feita por IA e o público não notou.

VEJA MAIS!

Os efeitos especiais são apreciados pelo público, mas recebem críticas dos fãs, quando a qualidade decai. Uma das problemáticas é a concorrência da AI, que é desleal e pode precarizar ainda mais o trabalho dos atores, é o que a categoria lamenta.

Um exemplo do uso de Inteligência Artificia, foi no filme Homem de Ferro 3, no momento em que Tony Stark joga o seu antigo Reator Arc no oceano, enquanto aparecem, os destroços da antiga mansão de Malibu. A cena foi criada por meio de CGI, já que o ator Robert Downey Jr. não estava presente no local da cena!

O interprete de Tony Stark estava machucado na época, e foi substituído por um dublê, que usou os aparatos no rosto, para ser recriado digitalmente o rosto de Downey Jr. Os fãs não perceberam na época que a cena era toda artificial.