John Romita, desenhista da Marvel, de Homem-Aranha e Wolverine, morre aos 93 anos

John Romita, ilustrador da Marvel e personalidade amada pelos fãs de super-heróis, morreu nesta segunda-feira (12), aos 93 anos. Entre outras contribuições para as artes gráficas e para o mundo do entretenimento, ele foi desenhista do Homem-Aranha e co-criador do personagem Wolverine, dos X-Men. A notícia foi divulgada pelo filho dele, o autor de quadrinhos John Romita Jr, no Twitter.

Emocionado, o filho do artista escreveu sobre a morte. "Digo isso com o coração pesado, meu pai, John Romita faleceu pacificamente enquanto dormia na manhã desta segunda-feira. Ele é uma lenda no mundo da arte e seria uma honra seguir seus passos. Por favor, mantenha seus pensamentos e condolências aqui em respeito à minha família. Ele foi o maior homem que já conheci", escreveu John Romita Jr.

Lenda da Marvel

John Romita Sr. nasceu no Brooklyn, distrito de Nova York, nos Estados Unidos. Ele se formou na School of Industrial Art de Manhattan, aos 17 anos. Sua carreira perpassa diferentes estilos das artes gráficas. Antes de ser conhecido pelos fãs da Marvel, trabalhou com quadrinhos de romance. Em 1965, foi ser desenhista de super-heróis nas empresas que mais tarde seriam a Marvel e a DC (a Timely Comics e a National Comics).

O trabalho junto a Stan Lee, no desenvolvimento das primeiras do Homem-Aranha, foi iniciado em 1966. Romita atuou como diretor de arte da Marvel por mais de 20 anos.