'Homem-Aranha' cumprimenta Papa Francisco em audiência no Vaticano

Nesta quarta-feira (10), um encontro entre o papa Francisco e o Homem-Aranha foi fotografado, durante a audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano. O inusitado visitante é Mattia Villardita, que usa a roupa do herói para levar alegria às crianças que estão internadas nos hospitais.

O voluntário comanda uma associação que visita hospitais pediátricos para levar animação com sua fantasia de "amigo da vizinhança". Villardita é também portador de uma doença congênita e já passou por inúmeras cirurgias desde criança.

Em 2020, o jovem homem-aranha recebeu do presidente italiano, Sergio Mattarella, o título de cavaleiro honorário por seu trabalho altruísta e, em outra ocasião, chegou a presentear o pontífice com uma máscara do super-herói.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)