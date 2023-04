'Abra os corações de toda comunidade internacional para trabalhar pelo fim desta guerra'

Operação Escola Segura

O Ministério da Justiça pediu a exclusão de 270 contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas a ataques.



Golpe do consignado

Criminosos estão comprando em todo o Brasil pacotes com documentos e dados pessoais para fazer empréstimos.

"Abra os corações de toda a comunidade internacional para trabalhar pelo fim desta guerra.”

Papa Francisco, que neste domingo (9), durante sua mensagem de Páscoa, condenou os muitos “obstáculos” para a paz mundial. Ele rezou ainda para que a comunidade internacional trabalhe pelo fim dos conflitos.

STF

CAMPANHA

Começou a circular, na internet, um manifesto de juristas da Amazônia em apoio à escolha da promotora de Justiça do Ministério Público do Pará, Ana Cláudia Pinho, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. No documento, o grupo afirma que desde que foi criada, em 1891, a Suprema Corte do País “contou majoritariamente com a participação de ministros do centro-sul do País”. “Raríssimas vezes juristas amazônidas tiveram a oportunidade de integrar seus quadros. Existe, portanto, uma lacuna na história da Corte mais importante do País cuja correção se faz ainda mais necessária nesse momento em que a Amazônia reforça sua importância se posicionando no centro do debate nacional e internacional sobre mudanças climáticas, meio ambiente, direitos humanos e desenvolvimento sustentável”, afirmam no documento que, até a tarde de ontem, já contava com cerca de 300 assinaturas.

APOIO

O nome da paraense passou a engrossar a lista de possíveis candidatos ao STF no último sábado, quando veio a público uma carta do jurista italiano Luigi Ferrajoli, enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, Ferrajoli declara apoio a Ana Cláudia. “Será muito importante que a escolha [de Lula para o STF] recaia sobre alguém fortemente comprometido com a democracia, com a manutenção do Estado de Direito e com a Constituição e que tenha amplo conhecimento sobre o garantismo”, afirmou, em referência à promotora. A expectativa dos que defendem a paraense no STF é que ela seja substituta da ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte e que deverá se aposentar até outubro deste ano.

AMAZÔNIA

À coluna, Ana Cláudia evitou comentar diretamente a própria candidatura. Lembrou que a nomeação de ministros do STF é prerrogativa constitucional do presidente da República.

NEGLIGÊNCIA

Ela ressaltou, porém, que “a Amazônia sempre foi negligenciada no processo de composição da Corte Constitucional”. “Precisamos virar essa chave, sobretudo no atual momento, em que a Amazônia volta a ocupar a cena nacional e internacional, por sua inegável importância econômica e socioambiental, razão pela qual o movimento coletivo de apoio a um nome de nossa região é fundamental”.

MADEIRA

REFLORESTAMENTO

A madeira de reflorestamento está voltando a ganhar protagonismo na pauta de exportação paraense. O último balanço divulgado pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex), referente a janeiro e fevereiro de 2023, registrou uma receita de US$ 2,3 milhões e mais de 13 mil toneladas de madeira oriunda de reflorestamento exportadas. Tradicionalmente, o Pará - e a Amazônia em geral - produz e exporta mais itens a partir da madeira nativa. Entre as espécies mais trabalhadas nas florestas plantadas paraenses estão o paricá e a teca, esta última muito utilizada na indústria naval, especialmente nos assoalhos de iate, por sua beleza e resistência a condições climáticas adversas.

VINHOS

Aliás, o setor madeireiro do Pará tem ganhado destaque em uma área curiosa. As estacas de madeira nativa paraense são apontadas, em grande medida, como responsáveis por garantir a qualidade de alguns dos principais vinhos do mundo. Isso porque a produção paraense é utilizada em larga escala nos vinhedos da região de Bordéus, na França, por ser resistente às pragas e fungos que atacam árvores nativas francesas.

DESMATAMENTO

MULTAS

O número de multas por desmatamento e outras infrações na região amazônica, no primeiro trimestre de 2023, aumentou 219%, se comparado à média do mesmo período dos anos de 2019 a 2022. Os dados são do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Somam-se às multas as apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais, que tiveram alta de 133%, e o número de embargos de propriedades, que cresceu 93%. Especialistas afirmam que o aumento é resultado direto da maior presença do Estado na região, com o incremento da fiscalização.

Em Poucas Linhas

► O ministro Alexandre de Moraes pediu vista à ação do Supremo Tribunal Federal (STF) que julga o cálculo da última fase das chamadas sobras eleitorais. Moraes fez o pedido na última sexta-feira, e tem até 90 dias para devolver o caso. Depois do prazo, o processo fica liberado para julgamento. Ainda é preciso que a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, paute as ações. Até o momento, só havia o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Ele votou de forma favorável aos pedidos, ajuizados por partidos, e entendeu que o cálculo da última fase das chamadas sobras eleitorais deve ser mudado para levar em conta todas as siglas em disputa na eleição proporcional. O julgamento está sendo acompanhado com ansiedade por deputados eleitos em vários estados, incluindo o Pará, porque poderá mudar a configuração das bancadas.

► A deputada federal paraense Andreia Siqueira (MDB) vai cobrar, nesta semana, celeridade na tramitação do Projeto de Lei que prevê a obrigatoriedade, pelas instituições de ensino federais, estaduais, municipais e distritais, da garantia de segurança da comunidade escolar, com a contratação de profissionais de segurança pública. Entre outros tópicos, o projeto prevê que a segurança seja reforçada também em revezamento por agentes de folga e da reserva.

► Começa hoje, em Belém, a aplicação da vacina Pfizer bivalente para pessoas com idade acima de 40 anos. Para receber a dose de reforço da bivalente é preciso ter tomado a última vacina contra a covid-19 há pelo menos quatro meses e não ter tido sintomas da doença nos últimos 30 dias.

► O governo anunciou, mais uma vez no feriadão de Páscoa, a restrição de veículos na área conhecida como Ponta da Sofia, em Salinas, onde ocorre a desova das tartarugas. Mesmo assim, dois carros atolaram na área. Um deles teve perda total.