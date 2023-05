Copaíba

Projeto da UFPA e Associação Indígena Pyjahyry Xipaya dá apoio ao extrativismo da copaíba em terras Xipaya, em Altamira.

Termômetro

Balanço da Safernet e Ministério da Justiça aponta: em seis anos, denúncias de crimes de discurso de ódio na web triplicaram no Brasil.

Papa Francisco (J. Bosco)

"Estou disposto a fazer tudo o que precisa ser feito"



PAPA FRANCISCO, ao dizer que o Vaticano está em missão para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia, após ida à Hungria. Lá, o Pontífice se reuniu com o primeiro-ministro e com a liderança da Igreja Ortodoxa Russa.

LIDERANÇAS

JUSTIÇA

Lideranças do arquipélago do Marajó estão se organizando para estar hoje, 2, em Belém, para a primeira audiência de instrução do processo que apura as responsabilidades do naufrágio da lancha “Dona Lourdes II”, ocorrido em 8 de setembro do ano passado, próximo à ilha de Cotijuba, deixando 23 mortos. Elas querem, de forma pacífica, ocupar a frente do prédio onde fica a segunda Vara do Tribunal do Júri, para pedir a punição do principal réu, Marcos de Souza, piloto da lancha que teria partido de um porto clandestino, sem autorização para navegar. Nessa audiência serão interrogados sobreviventes, testemunhas de defesa e de acusação. Ontem, as lideranças mobilizaram amigos e familiares também nas redes sociais, usando a hashtag “vidas marajoaras importam”.

POLÍCIA

RURAL

Balanço do primeiro ano de atividade do 2º Batalhão de Polícia Rural, criado pelo governo do Estado a pedido da direção do Sindicato dos Produtores Rurais de Castanhal, aponta que cerca de 500 propriedades rurais de Castanhal, e de mais 16 municípios vizinhos, já foram cadastradas na área rural do nordeste paraense. Divulgado pelo presidente da entidade, Almir Campos, o relatório detalha medidas de segurança pública tomadas no período, como a construção de cercas, instalação de câmeras e de um sistema seguro de internet. Onde foi possível, a PM treinou os donos para a utilização de cães de guarda para alertar sobre a presença de estranhos. O resultado é a redução a quase zero das ocorrências de furtos, roubos e, principalmente, das investidas dos criminosos dentro das residências.

AFTOSA

PLANO

Deve ser votado na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) nos próximos dias o plano estratégico da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) para a retirada da vacinação contra a febre aftosa no Estado.

LIVRE

O documento foi apresentado pelo deputado estadual Fábio Freitas, presidente da Comissão Permanente de Agricultura, Terras, Indústrias, Comércio e Serviços, que defendeu as ações que vêm sendo realizadas pela Adepará para obtenção do status de zona livre da doença sem vacinação. Hoje, o Pará é livre da febre aftosa, mas com vacinação, status obtido pelas ações que já são realizadas, e mantém os resultados desde 1998.

CONDIÇÕES

Para que o Pará obtenha esse novo status sanitário de zona livre da doença sem vacinação, é necessário seguir aproximadamente 40 ações técnicas específicas, que são determinadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no plano Estratégico Estadual de Erradicação da Febre Aftosa.

STATUS

Só assim o plano pode ser apreciado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), órgão que orienta em que condições a vacinação deixa de ser necessária. A informação prévia é que, até o momento, a Adepará já realizou 65% das ações previstas no plano, o que indica boas chances do atual grupo gestor alcançar e manter o novo status.

TRÂNSITO

VIDAS

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) inicia hoje as ações da campanha Maio Amarelo, que completa 10 anos em 2023 e neste ano tem como tema “No Trânsito, Escolha a Vida”. No Pará, a programação de abertura será realizada no estacionamento do Mangueirão, a partir das 9h. Ao longo do mês haverá simpósio sobre segurança viária e pit stop educativo na avenida Centenário. O Detran também realizará palestras em empresas, orientação em escolas públicas de Belém, Ananindeua e Marituba, mesa-redonda sobre os desafios de ciclistas e motociclistas no trânsito, atividades lúdicas com crianças e outras ações. Um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que o Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo, perdendo apenas para a Índia e a China. Os acidentes também configuram a oitava principal causa de óbito no País, deixando 1,35 milhão de vítimas por ano.

ALMEIRIM

HABITAÇÃO

Técnicos da Companhia de Habitação avaliarão a situação das famílias de Almeirim que perderam suas casas em razão do deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas que caíram no município no último sábado. O Estado anunciou que fará a liberação dos recursos do Programa Sua Casa, política pública que garante apoio de até R$ 21 mil para construção e reconstrução de moradias. Com a área interditada, os moradores foram remanejados para abrigos fornecidos pela prefeitura de Almeirim.

EM POUCAS LINHAS

- O programa de castração de animais, que é gratuito a quem não pode pagar, já está funcionando nas seis unidades da Usina da Paz.

- De acordo com a Fundação ParáPaz, são atendidos até 500 animais por semana, incluindo consulta prévia e exames.

- Isso vem ajudando a combater a superpopulação de cães e gatos nas ruas dos bairros onde o programa já está ativo.

- Considerado o “Mês Mariano” para a Igreja Católica, maio terá várias celebrações dedicadas a Nossa Senhora.

- Entre as mais aguardadas estão a do dia 13, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, e 24, dia de Nossa Senhora Auxiliadora.

- Na Arquidiocese de Belém, a programação do Mês Mariano conta com agenda movimentada.

- Estão programadas a coroação de Nossa Senhora e a descida e subida do Glória das imagens de Nossa Senhora de Nazaré e de Nossa Senhora Aparecida.

- Há, ainda, o aniversário da elevação a Santuário das paróquias de Nazaré e Aparecida, e a própria Festividade de Nossa Senhora de Fátima.

- A Festividade de Fátima se encerrará com as tradicionais procissões luminosas pelas ruas do bairro de Fátima e no distrito de Icoaraci.

- Além disso, em 19 de julho de 2023, será comemorado o centenário do título de Basílica, concedido pelo papa Pio XI.

- Uma festa marcou a retomada da pesca do pargo, após o fim do período de defeso no Pará.

- Quarenta e oito embarcações saíram da Vila de Bacuriteua, município de Bragança, no nordeste paraense.

- Elas devem retornar em até 30 dias, carregando, cada uma, de sete a dez toneladas de pescado.